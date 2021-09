ALLORA CI SPIEGHI PERCHE’ PERMETTETE MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE SENZA INTERVENIRE



La diffusione delle fake news sul Coronavirus è «un caos organizzato, una sorta di strategia della tensione pensata per sovvertire l’ordine».

È questa l’idea del capo della Polizia Lamberto Giannini parlando al congresso del sindacato di polizia Siap. Giannini ha parlato del Covid-19 come di «un pericolo insidioso al quale si sono aggiunte la disinformazione ed il complottismo che corrono sul web», e dove si sono «minate certezze con richiami al suprematismo americano». Durante questi mesi si è assistito a una «diffusa chiamata all’illegalità», con piazze che non «manifestano democraticamente, ma che bloccano stazioni, circondano il Parlamento e fanno azioni varie».

Giannini ha ricordato che è stata creata una nuova Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: «dobbiamo – ha sottolineato – essere sempre più presenti sul web per dare una risposta sempre più adeguata a queste insidie».

(da agenzie)

