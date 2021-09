“SEGUO PERSONALMENTE LA VICENDA, ACCERTEREMO OGNI RESPONSABILITA'”



Luciana Lamorgese definisce «gravissime» le parole pronunciate dalla vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò nel corso della manifestazione No Green pass di ieri, 25 settembre, a Roma.

Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, la ministra dell’Interno ha detto: «Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia Lamberto Giannini affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata».

Ieri Schilirò ha definito la certificazione verde italiana «illegittima».

(da agenzie)

Correlati