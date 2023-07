36 I BARCHINI CHE DALLA TUNISIA HANNO RAGGIUNTO L’ISOLA… ALTRO CHE ACCORDI PATACCA E SPOT DEL GOVERNO, NON E’ CAMBIATO NULLA



A Lampedusa proseguono gli sbarchi, con l’hub locale che continua a essere in una condizione a dir poco precaria. Nella notte nove imbarcazioni hanno fatto sbarcare 374 persone, così suddivisi: 58 migranti (5 donne e 10 minori), 46 (13 donne e 4 minori), 48 (10 donne e 2 minori), 49 (7 donne e 4 minori), 46 (8 donne e un minore), 44 (4 donne e 7 minori), 15, 52 (10 donne e 4 minori)e 16.

Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti da Boughrara, Chebba, Madhia, Sidi Mansour e Sfax, in Tunisia e provenire oltre che dalla Tunisia anche da Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia e Siria.

Ieri, sull’isola, ci sono stati 36 sbarchi con un totale di 1205 persone. Sono 2.423 i migranti ospiti dell’hotspot che ne può contenere poco meno di 400.

Ieri circa 800 sono stati trasferiti, ma la macchina fa fatica a reggere l’urto dei continui arrivi. La prefettura di Agrigento ha predisposto per la mattinata un trasferimento, con un numero di migranti ancora da definire, con il traghetto di linea Galaxy che arriverà in serata a Porto Empedocle.

(da agenzie)

