SPONSOR DI MARINE LE PEN) E GRANDE FAN DI SALVINI: “PIÙ A LUNGO DURA QUESTA GUERRA, PIÙ LA SOCIETÀ RUSSA SI PURIFICA DAL VELENO OCCIDENTALE”



“Puniremo i traditori”, ha detto Putin in un discorso zeppo di risentimento e paranoia. Ma assieme alle parole del capo, altrettanto rivelatorio è ciò che trapela da figure un tempo tenute a debita distanza, che con la guerra hanno guadagnato peso e autorevolezza.

Non c’è solo il fondatore delle milizie Wagner, Yevgeny V. Prigozhin, i cui soldati piano piano avanzano verso la città di Bakhmut, nel Donbas. C’è anche il miliardario ultraconservatore Konstantin Malofeev, detto anche “l’oligarca di Dio”, che ha finanziato i separatisti sempre nel Donbas e in Europa è conosciuto per essere sponsor della destra sovranista – avrebbe dato soldi al partito di Marine Le Pen, oltre ad aver definito Matteo Salvini, che dice di aver incontrato varie volte, “il futuro dell’Italia e dell’Europa”.

La nuova Russia in guerra è un’occasione anche per lui. Putin l’ha rimodellata in totale opposizione ideologica all’Occidente. Ciò che indica Putin è la Russia “eterna”, religiosa, culla dei valori “della tradizione”, libera dal virus corruttore del progressismo liberale. Esattamente quello che predicava da anni un tipo come Malofeev.

Tanto che proprio Malofeev si è detto contento che la guerra in Ucraina non si stia risolvendo in fretta. «Se il blitzkrieg (contro Kiev) avesse avuto successo, se Putin fosse riuscito a sottomettere in fretta l’Ucraina, nulla sarebbe cambiato», parole sue riportate dal New York Times.

«Più a lungo dura questa guerra, più la società russa si sta purificando dal liberalismo progressista e dal veleno occidentale. In Russia, il liberalismo è morto per sempre, grazie a Dio».

(da La Stampa)

