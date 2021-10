L’ASSALTO AD OPERA DI PERSONAGGI ARMATI DI BASTONE CHE HANNO AGGREDITO I POCHI AGENTI A PRESIDIO… UN SORVEGLIATO SPECIALE CON DIVIETO DI PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CHE VIENE LASCIATO LIBERO DI GUIDARE UN CORTEO NON AUTORIZZATO



Sono Roberto Fiore e Giuliano Castellino, entrambi leader del movimento di estrema destra Forza Nuova, ad aver guidato questa sera l’assalto di alcuni manifestanti “No green pass” alla sede nazionale della Cgil a Roma, in corso d’Italia.

Li si vede perfettamente in alcune foto e video relativi a quella che i manifestanti hanno definito una “occupazione”

“La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax – ha scritto la Confederazione generale del lavoro sul social network -. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte”.

Giuliano Castellino, sottoposto a sorveglianza speciale, già da settimane è uno degli animatori delle manifestazioni “no green pass” a Roma. Già prima dell’assalto alla sede della Cgil aveva arringato parte della folla pronunciando anche minacce del tipo: “Stasera ci prendiamo Roma”.

Roberto Fiore, che ha fondato Forza Nuova nel 1997 assieme a Massimiliano Morsello, negli anni Settanta è stato uno dei fondatori di Terza Posizione, movimento neofascista eversivo il cui nome è stato recentemente evocato dall’ex europarlamentare Mario Borghezio, coinvolto dall’inchiesta giornalistica “Lobby nera” di Fanpage.it. Fiore ha alle spalle una condanna per associazione sovversiva e banda armata.

Sono stati diversi gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine che si sono susseguiti nel corso della manifestazione di questo pomeriggio nella Capitale

Come è possibile che un gruppuscolo armato di aste di bandiere e qualche petardo abbia preso d’assalto la sede nazionale del Cgil a Roma facendovi irruzione senza che nessuno riuscisse a fermarli?

Alla prossima manifestazione contro il Green Pass per difendere le proprie sedi le organizzazioni dei lavoratori dovranno presidiarle da sé schierando il proprio servizio d’ordine e mobilitando i propri iscritti?

