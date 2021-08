AI SOVRANISTI E ALLA DESTRA A-SOCIALE I POVERI DANNO FASTIDIO ANCHE DA MORTI PERCHE’ URTANO LA SENSIBILITA’ E LA VISTA DEI “RICCHI BORGHESI”



Ai sovranisti dà fastidio il cimitero per i poveri.

La giunta civica di Damiano Coletta ha deciso, a Latina, di destinare alcuni spazi a Borgo Montello per le sepolture degli indigenti. Sono tante le salme che nessuno reclama. Sono quelle di uomini e donne vissuti in povertà, ai margini della società, e per dar loro degna sepoltura la giunta comunale gli ha destinato delle aree del cimitero del borgo, definite campi di inumazione.

Lo scandalo all’apparenza sembra quello che nella seconda città del Lazio non fosse stata ancora presa un’iniziativa del genere, ma per i sovranisti è il contrario e, non avendo a quanto pare tra le loro letture “‘A livella” di Totò, sul cimitero dei poveri hanno aperto la polemica di Ferragosto.

Il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Andrea Marchiella: “La Giunta ha individuato delle aree, contraddistinte con le lettere A e B nella relativa planimetria, da destinare a defunti che non risiedevano sul posto, nella maggior parte dei casi immigrati ed extracomunitari emarginati e senza famiglia. Riteniamo inconcepibile che si continuino ad ignorare le esigenze dei residenti, costretti a trasferire altrove i loro cari venuti a mancare o ad attendere tempi biblici per la loro sistemazione”.

Di più: “Perché esporre alla vista di questi campi di inumazione i cittadini che fanno visita ai loro cari? Possibile che non sia emersa una parvenza di sensibilità nel prendere questa decisione?».

Le sepolture dei poveri, secondo FdI, sarebbero dunque fastidiose anche alla vista.

E Marchiella preannuncia persino un flash mob di protesta. “Siamo pronti – sostiene – anche a promuovere una raccolta firme e ulteriori iniziative dal notevole richiamo mediatico. Ovviamente presenterò anche una interrogazione”.

L’assessore ai lavori pubblici Emilio Ranieri ha spiegato che i campi di inumazione sono una soluzione che risponde a esigenze reali, “poiché parliamo di persone che purtroppo hanno vissuto ai margini e che da defunte non vengono reclamate da nessuno”.

“Proprio perché l’Amministrazione ha sempre avuto il massimo rispetto dei defunti, di qualsiasi provenienza essi siano – ha aggiunto – è stata fatta questa scelta che garantirà una sepoltura dignitosa a tutti. Quelli che alcuni consiglieri di opposizione chiamano cumuli di terra sono dei lavori necessari per portare rispetto a persone che in vita sono state meno fortunate di noi”. Ma per i sovranisti, anche dopo la morte, l’imperativo sembra essere quello di “prima i borghigiani”.

(da La Repubblica)

