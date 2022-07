“A CHI DOVREMMO FARE OPPOSIZIONE? ALLE MISURE PER FERMARE IL RINCARO DELLE BOLLETTE E AGLI AIUTI AI LAVORATORI? SAREBBE DA IRRESPONSABILI”



«Patuanelli voti la fiducia o si dimetta per coerenza» attacca la parlamentare del M5s Federica Dieni. Che poi all’Adnkronos rincara la dose: «Abbiamo votato di tutto, a cominciare dai decreti Salvini sull’immigrazione, e non votiamo un provvedimento con 23 miliardi di aiuti per le famiglie? Io non capisco la ratio, davvero fatico a comprendere. Allora, se si è deciso di fare i duri e puri, chiedo coerenza: si sia conseguenti al non voto di oggi e i nostri ministri lascino il governo. Mi sorprende ci si accorga solo ora che non siamo ascoltati nel governo, lasciare ora è incoerente, non accadrà mai più di poter incidere, di stare dentro un governo con questo consenso, con i numeri che abbiamo in Parlamento. Non è questo il momento di andare all’opposizione, ma poi a fare opposizione su cosa? Sulle misure per fermare il rincaro delle bollette? Sui provvedimenti a sostegno di imprese e lavoratori? Io credo sia irresponsabile nei confronti del Paese. Per me non si deve andare a votare ora, né tantomeno aprire una crisi nel bel mezzo di un conflitto in corso, con la pandemia che ha ripreso a correre, con i rincari delle materie prime, il caro bollette».

Nel M5S i malumori crescono e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuove fughe. A breve dovrebbe essere ufficializzato il passaggio tra i dimaiani del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

Stefano Buffagni e Alfonso Bonafede riflettono. Lo strappo sul dl Aiuti potrebbe avere come colpo di coda un’altra mini scissione con l’addio al Movimento di Buffagni, D’Incà, Cancelleri e Bonafede.

