MANIFESTAZIONE M5S A ROMA, SCHLEIN ABBRACCIA CONTE



Una manifestazione piuttosto partecipata, soprattutto per essere di fatto all’inizio dell’estate, sembra segnare un armistizio, dopo un lungo periodo di freddezza, tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein.

Dopo che fino a ieri dal Nazareno avevano assicurato che la segretaria non avrebbe potuto partecipare alla manifestazione di oggi a Roma, in mattinata, in seguito ad una telefonata con lo stesso Conte, è arrivata la conferma che Schlein sarebbe arrivata in piazza assieme alla delegazione composta da Marco Fufaro e Alfredo D’Attorre.

«Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe», ha detto appena arrivata, dichiarando poi: «Ci tenevamo a portare un segnale di volontà, di unire le nostre forze sui temi su cui oggi il Movimento ha scelto di mobilitarsi. Lotta contro le precarietà che questo decreto lavoro del governo Meloni; la scelta di estendere contratti a termine e voucher; difesa di uno strumento come il reddito che Meloni sta sostanzialmente cancellando. Sono questi i temi su cui il Pd intende proseguire a mobilitarsi». Conte ha replicato: «Ce lo siamo detti: percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Grazie per essere passata».

(da agenzie)

