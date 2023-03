VA PEGGIO ALLE DONNE: UNA SU DUE HA UN CONTRATTO PRECARIO… MA AI SOVRANISTI NON FREGA UNA MAZZA



C’è una categoria che più di ogni altra sta pagando le crisi del mercato del lavoro: i giovani.

Nel decennio 2012-2022, gli occupati tra i 15 e i 34 anni d’età sono diminuiti del 7,6%, mentre quelli nella fascia 35-49 anni sono scesi del 14,8%.

Di riflesso, crescono i nuovi occupati tra i più anziani, con i 50-64enni che crescono del 40,8% e gli over-65 che segnano un +68,9%.

A dare una fotografia dell’evoluzione del mercato del lavoro nell’ultimo decennio è il sesto rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, presentato oggi.

Il quadro che emerge è piuttosto chiaro: la forza lavoro in Italia invecchia rapidamente e per i più giovani l’ingresso nel mondo del lavoro resta un passaggio tutt’altro che scontato.

«Si parla troppo poco di lavoro e quando si parla di lavoro, si parla di lavoro precario. Bisogna intervenire, come abbiamo chiesto a questo governo e a quello precedente, sul lavoro precario e povero», ha commentato Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, in occasione della presentazione del rapporto.

La precarietà è giovane e donna

Guardando ai trend più recenti, il rapporto Censis-Eudaimon sembra evidenziare una certa dinamicità del mercato del lavoro. In media, nei primi nove mesi del 2022, 8.500 italiani al giorno si sono dimessi dal proprio lavoro: il 30,1% in più rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia.

Nello stesso periodo, sono 49.500 gli italiani che ogni giorno (in media) hanno iniziato un nuovo lavoro: il 6,2% in più rispetto al 2019.

A spiegare questo fenomeno potrebbe essere soprattutto un fattore: la precarietà. Più di un lavoratore su quattro, infatti, ha un contratto non standard (tempo determinato, part-time, collaborazioni). Una situazione che riguarda soprattutto le donne.

Il rapporto Censis, infatti, ha stimato che quasi la metà delle giovani lavoratrici (il 46,3%) ha un contratto non standard, mentre il 20,9% ha dovuto accettare un part-time involontario. Oltre che una questione di genere, la precarietà è anche un fenomeno generazionale. Nella fascia 15-34 anni, il 39,3% dei lavoratori dichiara di avere un contratto non standard.

Cambi lavoro chi può

Oltre ai dati su occupati e disoccupati, il rapporto di Censis ed Eudaimon offre qualche spunto anche sulla qualità del lavoro. E il quadro che emerge è piuttosto desolante: quasi la metà degli italiani (il 46,7%), se solo potesse, lascerebbe l’attuale occupazione.

Una percentuale che sale al 50,4% tra i giovani e al 58,6% tra gli operai. Circa due occupati su tre, infatti, dichiarano di lavorare solamente per ricavare i soldi necessari a vivere e fare le attività desiderate. Ma a cosa si deve questa disaffezione?

Secondo il rapporto Censis, ci sono tre ragioni fondamentali. La prima: la difficoltà di fare carriera, segnalata dal 65% degli occupati. La seconda: gli stipendi troppo bassi, soprattutto tra i più giovani (53%). Infine, ritorna il problema della precarietà. Il 46,2% degli occupati, infatti, vive con la paura di poter perdere da un momento all’altro il proprio posto di lavoro.

(da agenzie)

This entry was posted on mercoledì, Marzo 1st, 2023 at 21:43 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.