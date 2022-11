CONDANNANO IL NOSTRO STILE DI VITA DA DEBOSCIATI MA NEI FATTI SI AFFANNANO A IMITARLO… NON INTENDONO ABBATTERE IL NOSTRO SISTEMA MA DIVENTARNE I PRINCIPALI BENEFICIARI. E A FARNE LE SPESE SONO I POVERI CRISTI RINTRONATI DALLE FANDONIE DEL POTERE



Per smentire le voci di un suo ricovero in ospedale, il ministro Lavrov ha postato un video in cui sembra più che altro smentire di essere russo, dato che è vestito come un turista californiano. Apple Watch al polso, telefono di ultima generazione sul tavolino e maglietta con griffe del pittore Basquiat ordinabile su Amazon e decisamente più economica del piumino di marca italiana sfoggiato in pubblico da Putin agli inizi della guerra.

Sarebbe questo il modello alternativo, vagheggiato da coloro che odiano quello occidentale a trazione anglosassone? Gli stessi vestiti, vale a dire gli stessi valori, però a esclusivo appannaggio della classe dirigente, che a parole condanna il nostro stile di vita da debosciati, ma nei fatti si affanna a imitarlo persino nei gadget e nelle t-shirt. Non so se rallegrarmene, dal momento che quello stile di vita iper-materialista non piace troppo nemmeno a me.

O se invece affliggermi per la truffa morale perpetrata ai danni dei ragazzi russi, mandati a morire in nome di un’idea alternativa di mondo che i vari Lavrov sono poi i primi a rinnegare. Loro non intendono abbattere il sistema occidentale, ma diventarne i principali beneficiari. E a farne le spese, al solito, sono i poveri cristi rintronati dalle fandonie del potere, a cui fingono di credere anche certi utili idioti di casa nostra, che straparlano di mondo complesso e multipolare non perché vogliano cambiare il mondo, ma perché vorrebbero cambiare padrone.

(da il Corriere della Sera)

Correlati