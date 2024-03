MATTIA FELTRI, DIRETTORE DE “LA STAMPA” : “CREDO DI AVERNE RICEVUTE PIÙ O MENO CENTOTRENTA, ZERO CONDANNE, UN PATTEGGIAMENTO. NON SO QUANTE DECINE DI MIGLIAIA DI EURO SONO COSTATO IN SPESE LEGALI AI MIEI EDITORI, PER NON AVERE MAI DIFFAMATO NESSUNO”



Nel caso della querela mossa da Giorgia Meloni a Luciano Canfora, vorrei dire, in generale, che di querele non se ne può più.

Nella mia vita credo di averne ricevute più o meno centotrenta, zero condanne, un patteggiamento. Non so nemmeno quante decine di migliaia di euro sono costato in spese legali ai miei editori, per non avere mai diffamato nessuno.

La novità di questi tempi (oltre alla premier assistita dall’avvocato del clan, Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, il che aggiunge alla commedia elementi di surrealismo) sono le querele fra giornalisti.

Passiamo le giornate a discutere e scrivere dell’avvilente record europeo di querele ricevute dai giornalisti italiani, e poi ci trasciniamo in tribunale a vicenda, contribuendo peraltro alla paralisi della giustizia .§

Nell’era della suscettibilità, le querele altrui sono un attentato alla libertà di stampa, le nostre legittima difesa. Sopportare un insulto è molto meno faticoso che avviare una causa. Ma poi ognuno di noi dovrebbe prendere più alla leggera la questione del proprio onore ma non alla leggera al punto da affidarne le sorti a un tribunale. Quel poco di onore davvero poco vale, se lo si mette nelle mani di un giudice, al rischio sentenzi che in realtà non vale nulla.

Mattia Feltri

per “La Stampa”

