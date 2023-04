A DIRE DI PRIGOZHIN VUOLE “ESSERE LASCIATA IN PACE A GODERSI LE BENEDIZIONI DELLA VITA, CHE HANNO RUBATO AL POPOLO. SONO FRUSTRATI DALL’ESISTENZA DI PERSONE COME ME O TATARSKY”



Il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, torna ad attaccare l’élite russa, che è “pronta a leccare il culo al nemico, pur di essere lasciata in pace a godersi le benedizioni della vita, che hanno rubato al popolo”. Su Telegram Prigozhin ricorda anche Vladlen Tatarsky, che ha “servito il popolo” e lo paragona a chi governa la Russia.

Secondo lui, “la stratificazione tra il popolo e la cosiddetta élite è sempre maggiore, on abbiamo praticamente più un’élite, se non quella burocratica e dintorni”.

Per questo motivo, il capo della Wagner dice che “la mia opinione, che può sembrare un po’ dura, è che ai funzionari non importa se Tatarsky è lì o meno” perché “stanno già iniziando a sentirsi frustrati dall’esistenza di persone come Tatarsky e molti altri, incluso me – coloro che ora stanno combattendo per la Madre Russia”.

(da agenzie)

