I MILITARI UCRAINI NE FANNO SALTARE IN ARIA 150 AL MESE MA IN RUSSIA C’È SOLO UNA VECCHIA FABBRICA DI TANK CHE RIESCE A PRODURNE SOLO 20 OGNI TRENTA GIORNI



Durante la seconda guerra mondiale, le forze armate tedesche hanno distrutto i carri armati sovietici a un ritmo fenomenale. Ma anche se l’Armata Rossa perse 80.000 carri armati, la potenza industriale dell’Unione Sovietica le permise di terminare la guerra con più carri armati di quanti ne avesse all’inizio del conflitto.

Oggi i carri armati sono molto più sofisticati e costosi e vengono quindi impiegati in numero molto inferiore. Tuttavia, nella guerra con l’Ucraina la Russia, come l’Unione Sovietica, ha perso un numero enorme di carri armati. L’Ucraina sostiene di averne distrutti più di 3.250.

Oryx, un blog di intelligence open-source, ha documentato 1.700 perdite. L’Istituto internazionale per gli studi strategici, un think tank, sostiene che circa la metà della dotazione russa di t-72 di prima della guerra, che contava circa 2.000 esemplari e costituiva il grosso della sua forza di carri armati, è stata distrutta.

I carri armati della Russia non sono riusciti a darle un vantaggio in Ucraina e le sue forze faranno fatica a portare avanti un’altra grande offensiva senza un sufficiente supporto corazzato. Nelle ultime settimane l’Ucraina si è assicurata carri armati dai suoi alleati occidentali, che probabilmente utilizzerà in una controffensiva di primavera. La Russia dovrà rafforzare la propria flotta se spera di mantenere il territorio conquistato. Riuscirà a sostituire i carri armati persi questa volta?

Negli anni ’40 le fabbriche sovietiche potevano produrre più di 1.000 carri armati al mese. Agli impianti che producevano trattori e motori ferroviari fu detto di costruire carri armati. Oggi è più difficile aumentare la produzione. L’elettronica dei carri armati moderni – per la visione notturna, il puntamento delle armi e una serie di altre funzioni – è molto sofisticata. Ciò rende la produzione più lenta e significa che molte fabbriche progettate per altri tipi di produzione non possono facilmente produrre carri armati.

In Russia è rimasta solo una fabbrica di carri armati: UralVagonZavod, un enorme complesso costruito negli anni Trenta. Ma la cattiva gestione finanziaria e gli enormi debiti hanno rallentato la modernizzazione. Gli operai scherzano dicendo che assemblano i carri armati a mano. Novaya Gazeta, un quotidiano russo liberale, riferisce che l’impianto ne produce appena 20 al mese. Un funzionario occidentale ha dichiarato a The Economist che, in totale, la domanda di carri armati da parte delle forze armate russe supera di dieci volte la produzione.

Nel tentativo di soddisfare la domanda, la Russia ha aumentato il ritmo di ripristino dei vecchi carri armati, di cui ha migliaia in deposito. In Ucraina i moderni carri armati russi, come i t-90, combattono ora accanto a un gran numero di t-72b3, costruiti decenni fa ma aggiornati con cannoni, corazze reattive (che riducono la possibilità che un colpo penetri nel veicolo) e comunicazioni digitali.

Anche con questi miglioramenti, i carri armati più vecchi sono inferiori ai nuovi modelli e hanno meno probabilità di sopravvivere a un colpo delle forze ucraine, ma sono ancora utili. Secondo i media russi, UralVagonZavod ricostruisce circa otto carri armati al mese e altri tre impianti di riparazione di veicoli blindati ne riparano circa 17 ciascuno. Altri due impianti di dimensioni simili dovrebbero entrare in funzione nei prossimi mesi.

Ciò significa che, sebbene la Russia sia in grado di costruire solo 20 nuovi carri armati al mese, potrebbe presto essere in grado di recuperarne circa 90 al mese dai suoi depositi. Ma questo non basterebbe a compensare le 150 unità che si stima perdano ogni mese, secondo l’analisi di Oryx. Inoltre, la produzione potrebbe essere ostacolata dalla carenza di componenti.

I semiconduttori, i chip per computer che controllano i moderni carri armati, sono particolarmente scarsi. La Commissione europea sostiene che la Russia stia utilizzando nell’hardware militare chip provenienti da lavastoviglie e frigoriferi importati. Alcuni carri armati recentemente ristrutturati in Ucraina contengono un guazzabuglio di hardware di modelli diversi e mancano di attrezzature ad alta tecnologia, come i sensori di velocità del vento, che consentono di sparare con precisione.

La Russia non è sola in questi problemi. Anche l’Ucraina e i suoi alleati non hanno la capacità di produrre carri armati in tempi rapidi. L’unica fabbrica di carri armati dell’Ucraina, vicino a Kharkiv, è stata distrutta all’inizio della guerra. L’America, che ha promesso di inviare 31 carri armati M1A2 Abrams all’Ucraina, ha una sola fabbrica, con una capacità di produrre 15 carri armati al mese.

La produzione in altre parti dell’Occidente è altrettanto lenta, il che ha portato a una corsa alla ricerca di vecchi carri armati da donare. Ma in generale, le forze che attaccano usano più carri armati dei difensori. Con l’avanzare del conflitto, è probabile che la Russia veda la sua flotta ridursi costantemente sia in termini di quantità che di qualità. Questa volta, la produzione potrebbe non salvarla.

(da The Economist)

This entry was posted on venerdì, Marzo 3rd, 2023 at 21:21 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.