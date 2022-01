“TUTTO PER ARIA E NON CERTO PER COLPA NOSTRA”



“È una trattativa difficile perché dal Centrodestra sono arrivati tutti no. Ma lo schema di lavoro è stato diverso: i nostri no erano pubblici, i loro una lunga sfilza di no privati. Spero che almeno uno dei loro no si trasformi in sì. Per ora il centrodestra nella sua interezza ha detto di no a tutte le nostre ipotesi di personalità terze: Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi”. Così il segretario del Pd Enrico Letta parlando all’assemblea dei grandi elettori pd.

“Grazie al rispetto reciproco con gli alleati siamo stati in grado di impedire esiti altrimenti pericolosi. È stato molto difficile ma utile. Con gli alleati c’è sempre stata massima trasparenza e reciprocità”.

Così Enrico Letta alla riunione dei grandi elettori del Pd.

Secondo il segretario dem “la conferma della nostra alleanza è un punto importante, non banale. In questo passaggio, fino ad ora, c’è stato un lavoro positivo ed efficace di tutta la coalizione del centrosinistra allargato. Un lavoro positivo con Italia viva, ad esempio, che ha consentito di stoppare l’operazione Casellati. E coi 5 stelle che ci ha consentito di essere uniti e arginare i tentativi del centrodestra di sfondare”.

Letta annuncia che “se non ci saranno novità entro domattina confermero la scheda bianca”. Aggiungendo: “È tutto completamente per aria e non per colpa nostra”

(da agenzie)

