“Un trionfo”. Esulta il segretario del Pd Enrico Letta che, in conferenza stampa, commenta i risultati dei ballottaggi delle amministrative 2021 che vedono l’affermazione del Pd e del centrosinistra sia a Roma che a Torino, oltre che a Varese, Latina e Cosenza.

“Una vittoria trionfale, i risultati sono andati oltre ogni rosea aspettativa. Gli elettori di centrosinistra si sono saldati, sono più avanti di tutti noi”. Il leader dem definisce surreale la conferenza stampa di Matteo Salvini che ha negato la sconfitta e ha attaccato la ministra dell’Interno Lamorgese per la gestione degli scontri a Roma di sabato 10 ottobre.

“Un risultato clamoroso in tutta Italia – afferma Letta – La destra dice ‘abbiamo sbagliato i candidati’. Noi abbiamo vinto con lo stesso margine a Roma e Torino. Ho sentito una conferenza a stampa surreale di Matteo Salvini, mentre guardavo la Tv mi chiedevo se fossero immagini di archivio”.

