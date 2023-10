AVEVANO CONVINTO UN CONSIGLIERE COMUNALE FDI DI BRESCIA A DIMETTERSI PER FAR POSTO A CALOVINI IN CAMBIO DELL’ASSUNZIONE DEL FIGLIO NELLA SEGRETERIA POLITICA DI FIDANZA A BRUXELLES



Il gip di Milano ha ratificato l’accordo di patteggiamento a un anno e quattro mesi di carcere, con pena sospesa, raggiunto a giugno con la Procura dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e dal deputato Giangiacomo Calovini.

Entrambi erano indagati per corruzione per aver convinto Giovanni Acri, ex consigliere comunale a Brescia con FdI, a dimettersi per far posto a Calovini, ricompensandolo con l’assunzione del figlio nella segreteria politica di Fidanza a Bruxelles.

L’accordo di patteggiamento prevede la riqualificazione dell’accusa da “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” a quella meno grave di “corruzione per l’esercizio della funzione”.

Oltre alla sospensione condizionale della pena, a Calovini e Fidanza non sarà applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici pertanto entrambi potranno rimanere nelle rispettive assemblee parlamenrtari.

(da agenzie)

