NELLA LEGA SONO IN TANTI A “SOSPETTARE” CHE IL GENERALE AL CONTRARIO, UNA VOLTA ELETTO IN EUROPA, SIA PRONTO A VOLTARE LE SPALLE A SALVINI PER LANCIARE UN SUO PARTITO



Giorgetti è il primo a prendere le distanze dalle parole di Vannacci, perché intercettato a un appuntamento elettorale dai cronisti. Molti suoi colleghi di partito aspettavano invece che Salvini dica qualcosa, qualcosa di leghista, ma il segretario tace. E così, in serata, iniziano a tirare fuori la testa.

Persino il senatore Massimo Garavaglia, solitamente attento a parlare solo di temi economici, sbotta: «Sono in totale disaccordo su diverse posizioni di Vannacci, in particolare sulla disabilità. E già che ci sono – sottolinea – visto che il 25 aprile è passato, e per chi non mi conosce, sono antifascista».

Interviene anche la senatrice leghista Erika Stefani, ex ministra della Disabilità ai tempi del governo Draghi, per ricordare che «chi ha disabilità ha diritto di frequentare la scuola, ha diritto di crescere insieme con gli altri in un meccanismo dove l’inclusione è un principio, non un obiettivo».

Il partito ribolle. In tanti sospettano che Vannacci li stia solo usando per essere eletto in Europa e che sia pronto a voltargli le spalle, alla prima occasione, per lanciare un suo movimento politico. Vedono il generale fare «a pezzi» l’immagine della Lega e «non può essere questo il prezzo da pagare per recuperare qualche voto», ragiona un senatore inviperito. «Gli ultimi sondaggi ci danno in calo al 7, 7%. Se tra una settimana saremo scesi ancora, qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di certe scelte».

Dentro la Lega le chat dei parlamentari sono bollenti. «C’è un grandissimo imbarazzo — confida un esponente di primo piano —. Sapevamo, e avevamo messo in guardia Matteo, che Vannacci avrebbe potuto metterci in difficoltà. Nessuno, però, pensava che l’incidente arrivasse ancor prima di depositare le liste».

Il Veneto è in fibrillazione. Ma anche nelle valli lombarde è forte la preoccupazione che le uscite di Vannacci finiscano per appiccicare alla Lega un’immagine di partito di destra, con qualche venatura razzista, che non corrisponde, almeno in parte, alla sua storia (c’è chi non smette di ricordare il sempre proclamato antifascismo di Umberto Bossi).

Non sono teneri gli alleati, per Maurizio Lupi «la parole del generale Vannacci, in particolare quelle sulla scuola e i disabili, sono incompatibili, anzi, contrarie ai nostri valori di inclusione, comuni a tutto il centrodestra. Un uomo delle istituzioni qual è un alto ufficiale dell’esercito, dovrebbe sempre esprimersi in piena consonanza con i valori costituzionali».

Il ministro dello Sport Andrea Abodi afferma: «Mi auguro che si sia espresso male, ma al di là del rispetto che porto per la posizione di tutti, siamo agli antipodi. Ogni altro commento è superfluo».

Daniela Santanché, titolare del Turismo, preferisce «non giudicare i candidati di un altro partito», ma sottolinea la distanza dal generale: «Tantissime cose mi vedono lontana da Vannacci».

Il capogruppo di Fi alla Camera Antonio Barelli, invece non entra nemmeno nel merito della questione: «Per attrarre una forzata attenzione con sparate ad effetto si può ottenere il risultato di enunciare vere e proprie frescacce. Elucubrazioni poco da intellettuale e più da capitan Fracassa di cui non si sentiva proprio il bisogno».

Critica anche la Cei, con il vice-presidente monsignor Francesco Savino: « Queste affermazioni ci riportano ai periodi più bui della nostra storia. Le classi separate riproducono i ghetti. La separazione in classi diverse per i fratelli disabili significa che sono da emarginare o guardare con sospetto».

Chi si arrabbia proprio è Gianfranco Paglia, parà, ex parlamentare del centrodestra, rimasto invalido durante uno scontro a fuoco mentre era in missione in Somalia: «Sono contento che si sia candidato, con la speranza che possa non tornare più ad indossare la divisa perché non se la merita».

(da agenzie)

