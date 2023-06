NEGLI ULTIMI DUE GIORNI SONO ARRIVATE CON I BARCHINI OLTRE 2.000 MIGRANTI… MA IL GOVERNO PENSA SOLO AD ATTACCARE LE ONG CHE NON NE HANNO PORTATO NEANCHE UNO



Numeri da record a Lampedusa, dove l’hotspot di Contrada Imbriacola è arrivato a ospitare 3.279 persone migranti. I posti previsti a norma sarebbero poco meno di 400: otto volte in meno. Negli ultimi giorni gli arrivi sono stati molto intensi, e per evitare il sovraffollamento non è bastata la gestione affidata alla Croce rossa a inizio giugno né lo stato d’emergenza dichiarato dal governo ad aprile. Intanto, c’è stato un altro probabile naufragio in acque internazionali, con un numero non precisato di dispersi.

Quasi 2.500 arrivi in trentasei ore a Lampedusa

Ieri, giovedì 29 giugno, in 24 ore ci sono stati 46 sbarchi che hanno portato, complessivamente 2.033 persone sull’isola siciliana. Dalla mezzanotte di oggi, nelle ore notturne, sono stati sette le imbarcazioni giunte a Lampedusa con il soccorso di Guardia di finanza e Guardia costiera in area Sar italiana e nelle acque antistanti l’isola. Si trattava di gruppi da 5 a 46 persone, per un totale di 252 nuovi arrivi. Per la maggior parte le persone arrivate sono partite da Sfax, in Tunisia. Provengono da Guinea, Nigeria, Ghana, Camerun, Sudan, Senegal, Eritrea, Congo, Egitto.

La Prefettura di Agrigento, che si coordina con il ministero dell’Interno, ha disposto numerosi trasferimenti per ridurre il numero di ospiti e rendere più gestibile la situazione. Già ieri, i traghetti di linea per Porto Empedocle e le motovedette della Guardia di finanza hanno portato 697 ospiti in altri centri. Oggi, delle navi militari dovrebbero portare altrove circa 1.200 persone, mentre 450 useranno il traghetto di linea. Infine, un centinaio di migranti saranno trasportati con motovedette a Trapani e a Catania. Anche così, comunque, la stima è che a fine giornata nell’hotspot ci saranno ancora oltre 1.500 persone, il quadruplo del massimo teorico.

Nuovo naufragio, ci sono dei dispersi in acque internazionali

Nel frattempo, emerge la possibilità che ci siano delle nuove vittime. Tra le persone soccorse questa notte, infatti, diverse hanno segnalato che ci sarebbe stato un naufragio in acque internazionali, e che i migranti che si trovavano a bordo sarebbero quindi dispersi in mare.

Al momento non è chiaro il numero dei dispersi, perché alcune delle persone in questione sarebbero state soccorse da una motovedetta della Tunisia mentre due sarebbero saliti a bordo di un’altra imbarcazione di migranti, poi raggiunta dalla Guardia di finanza italiana. La squadra mobile della Questura di Agrigento ha raccolto le testimonianze per ricostruire l’accaduto. Intanto, per i dispersi potrebbe già essere troppo tardi.

(da Fanpage)

