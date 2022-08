SI SCATENA LA SATIRA: “GUARDA CHE QUELLA DEL MOTORINO LA PRENDI A 14 ANNI”… “VANNO A PIEDI O GUIDERANNO SENZA PATENTE”



Che la campagna elettorale in corso si stia trasformando in una gara continua a chi la spara più grossa lo confermano alcune proposte che, come funghi, spuntano all’improvviso tra lo stupore generale. L’ultima l’ha lanciata il leader della Lega Matteo Salvini su Instagram: “Niente patente a 18 anni per chi si comporta male”.

Proprio così: è questa l’arma sfoderata dal Carroccio per arginare il fenomeno delle baby gang.

Sul profilo del segretario leghista si legge: “Proporremo di ritardare il conseguimento della patente per i giovani coinvolti negli episodi di violenze. Se ti comporti male, non avrai la patente a 18 anni. Così a qualcuno passerà la voglia di fare il cretino”.

La proposta della Lega è stata immediatamente commentata da centinaia di utenti di Instagram, che hanno sollevato legittime perplessità in merito.

“Esistono le bici e altri mezzi, non è molto utile come cosa”, riflette un ragazzo. Mentre un altro fa notare: “Non potranno guidare la macchina, ma la patente del motorino si prende a quattordici anni quindi…”.

“Ma che senso ha…si faranno portare da altri o andranno in giro senza patente”, sottolinea invece un utente mettendo in luce la potenziale inefficacia della proposta della Lega.

E ancora: “Le baby gang procedono anche a piedi e senza macchina, quindi penso che tutto questo non li toccherà particolarmente”.

(da agenzie)

