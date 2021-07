SANCITO L’ACCORDO, VIA AL NUOVO PRESUNTO CORSO



Incontro a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

Il ‘padre’ del M5S e l’ex premier sono stati a pranzo insieme in un locale della località di mare dove il comico possiede Villa Corallina, il ristorante il Bolognese da Sauro.

Grillo e Conte, accompagnati solo dagli uomini della scorta, si sono presentati alle 14.30. Hanno ordinato un antipasto di pesce e una spigola al forno con verdure, conversando tra loro, sarebbe stato notato, in un clima molto cordiale. Alle 16 erano sempre al tavolo, in attesa del dolce preparato da Celeste, figlia del proprietario.

Si tratta di un appuntamento fondamentale per dare il via al nuovo corso del M5S dopo l’annuncio dell’accordo trovato tra i due, comunicato da Vito Crimi ai parlamentari in assemblea domenica scorsa.

La prossima tappa adesso è la pubblicazione sul sito del Movimento del nuovo Statuto, che poi va votato dall’assemblea degli attivisti 15 giorni dopo. Ma prima di questo, appunto, c’era la pace de visu.

E anche una preventiva discussione sui possibili esponenti del M5S che faranno parte degli altri nuovi organismi che coadiuveranno l’ex presidente del Consiglio alla guida del Movimento.

