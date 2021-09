“ERAVAMO SOLO IN TRE, I CARABINIERI LI HO CHIAMATI IO PERCHE’ STAVO MALE”… “IN CASA HANNO TROVATO APPENA DUE GRAMMI PERCHE’ L’ABBIAMO CONSUMATA TUTTA”



La voce arriva da un luogo indefinito della Romania.

«Sono io» dice, confermando che sì, lui è proprio Petre, uno dei due rumeni del caso Morisi, l’ex social media manager di Matteo Salvini.

Per intenderci: è il ventenne che il pomeriggio del 15 agosto ha consegnato spontaneamente ai carabinieri la droga che secondo lui era a casa dall’inventore della «Bestia». Il verbale descrive «una bottiglia (da succo di frutta) quasi piena in vetro, del volume di 125 ml, che lui stesso asseriva essere della droga da stupro (Ghb)».

Dove si trova esattamente?

«Sono in Romania per cure mediche, non sto bene. Sono stato male per il consumo della droga. Ora sono a casa mia, va un po’ meglio ma sono stato davvero male».

Si ricorda cos’è successo la notte fra il 13 e il 14 agosto a casa di Morisi?

«Certo che me lo ricordo, ovvio. L’ho tenuto da parte nella mente. È stata la sera che mi ha rovinato la vita».

E perché?

«Perché mi sono accadute molte cose. Sono stato fuori di testa per diversi giorni. Malissimo».

Questo perché aveva consumato troppa droga?

«Sì».

Che tipo di droga?

«Beh… lo sapete gia che cosa».

La droga dello stupro?

«Anche».

Cocaina?

«Sì».

Si dice che in quella casa eravate in quattro: Morisi, lei, il suo amico rumeno e un quarto uomo. È vero?

«No. Io non ho visto nessun quarto uomo. Eravamo in tre. Io, l’altro ragazzo rumeno e Morisi».

Come l’ha contattata Morisi?

«Non ha contattato me ma l’altro ragazzo. Gli ha detto che voleva fare qualcosa con due persone e allora lui gli ha presentato me via chat attraverso conversazioni e messaggi».

Vi conoscevate già, voi ragazzi?

«Sì, lo conoscevo. Anche lui ha il profilo sul mio stesso sito di incontri».

Come si chiama? Dove si trova adesso?

«Questo non ve lo dico».

Va bene. Quindi siete andati da lui e avete passato una notte a base di…

«Sesso e droga»

Parliamo della droga: ce n’era tanta?

«Questo argomento se vuole lo approfondiamo sabato davanti a un caffè quando torno in Italia».

Sì. Ma per capire: era solo una sniffata? Perché carabinieri ne hanno trovata meno di due grammi....

«Beh, certo…dopo che è stata consumata tutta…Però di questo, davvero, parliamo davanti a un caffè. Io posso solo dire che la droga non l’ho portata io. E delle droghe che ho visto lì dentro – dalla cocaina alla Ghb – ho detto tutto ai carabinieri. Ho raccontato tutto e ho mostrato io quella che avevo con me. Sono stato io a chiamarli».

Ah sì? Quindi non è vero che l’hanno fermata loro durante un controllo di routine.

«Assolutamente no. Li ho chiamati io appena fuori da quella casa».

E perché?

«Ero stravolto, stordito. Stavo malissimo. Volevo chiedere aiuto a loro per andare in aeroporto e partire. Appena siamo usciti dalla cascina di Morisi e appena mi sono un po’ ripreso ho visto delle persone. Ricordo una signora con un cane e un signore al quale ho detto: ti imploro, chiama la polizia per favore, ho bisogno di aiuto. Mi ha risposto: chi sei? Da dove sei apparso? E allora ho chiamato io».

Quindi per questo il verbale dice che l’intervento è allo stesso indirizzo dell’abitazione di Morisi. Lei può dimostrare quello che racconta?

«Certo. A un mio amico ho mandato tutto quello che ho: i contatti scambiati sul telefonino, le chiamate, una conversazione…gli ho detto di conservare tutto, glieli ho girati apposta».

Scusi. Ma perché Morisi avrebbe dovuto regalarle una bottiglietta quasi piena di droga?

«È successo questo: quando sono uscito dalla casa ero strafatto. Chiamo i carabinieri, arrivano. Mentre gli sto raccontando che cosa è successo mi viene sete perché sto male e vado a prendere in macchina l’acqua che ho nello zaino. Ed è lì che vedo la bottiglietta e la consegno ai carabinieri, dico che cosa è e che viene dalla casa di Morisi. Quella roba era sua. Però io dalla casa sono uscito senza lo zaino, si vede nelle foto anche. Lo aveva preso l’altro ragazzo».

Quindi chi glie l’ha messa nello zaino?

«Non so. Uno dei due che era a casa con me, direi».

Quella notte sono state fatte fotografie o filmati?

«Non ricordo nessuna foto. Non credo».

Quanti soldi le ha dato Morisi per le ore passate da lui?

«A dire il vero ancora niente perché la carta era bloccata o qualcosa del genere, c’era qualcosa che non andava».

In ogni caso: quanto gli aveva chiesto?

«Più di quanto vale una notte».

E cioè?

«1.500 euro». (2.500 euro sarebbero statI bonificatI al suo amico prima dell’incontro)

È una cifra elevata.

«Ci aveva detto che lui pagava per avere compagnia ma il patto era che voleva usare la droga perché voleva divertirsi. Per queste cose si paga».

(da “il Corriere della Sera)

