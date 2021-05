SAREBBE “ANTISCIENTIFICO, MENTRE SBARCANO I MIGRANTI, CHIUDERE GLI ITALIANI IN CASA DOPO LE 22”: UN BUON PSICHIATRA CI SPIEGHI IL NESSO



Sappiamo bene che ormai per Matteo Salvini quella del coprifuoco è diventata una battaglia di propaganda. Ma stavolta ha esagerato perfino rispetto a quello a cui ci ha abituato: spiegando che è antiscientifico mentre sbarcano i migranti chiudere gli italiani in casa alle 22.

Salvini ci ha provato tante volte a improvvisarsi virologo, come quando perorava la causa dell’idrossiclorochina come farmaco per curare il COVID, e non dimentichiamo l’outfit da medico in corsia che sfoggiò durante la prima ondata della pandemia, quando con il suo maglioncino azzurro e gli auricolari simulava il personale sanitario che lottava contro il virus.

Questa volta il nostro “Capitano” ha provato l’ebbrezza di passare dalle vesti di virologo a quelle di esperto epidemiologo, come possono essere i membri del Comitato Tecnico Scientifico ad esempio. Non si spiega altrimenti quello che ha scritto nel tweet che potete leggere qui sotto:

“Chiudere in casa gli italiani alle dieci di sera, tra l’altro nelle ore in cui sbarcano migliaia di immigrati a Lampedusa, mi sembra senza alcun senso, scientifico, economico e morale. #nocoprifuoco” scrive il leader della Lega, e subito sorge spontanea una domanda: in che senso?

In quale misura gli sbarchi influenzano i dati epidemiologici in maniera tale da far diventare antiscientifico imporre il coprifuoco?

Anzi: a seguire il ragionamento di Salvini sembrerebbe proprio che più sbarchi ci sono meno il coprifuoco è necessario.

E allora di domanda ne sorge spontanea un’altra.

Se Salvini è contro il coprifuoco come può essere contemporaneamente contro gli sbarchi?

Ah, quanto fa male la propaganda…

(da NextQuotidiano)

