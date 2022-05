CHIUDERE I CANCELLI E NON FARE USCIRE NESSUNO, IDENTIFICARE TUTTI I RESPONSABILI (CHE CORAGGIOSAMENTE IMMAGINIAMO SI ASSUMERANNO LE LORO RESPONSABILITA’)… DEVONO PASSARE LA NOTTE SUGLI SPALTI O IN GALERA



«Ma come parli, a merda?», «Te rimandano col gommone a casa tua!»: sono solo alcune delle frasi che alcuni tifosi della Lazio hanno rivolto allo steward presente allo stadio Olimpico durante partita con il Verona.

I cori e le intimidazioni, conditi dagli insulti a sfondo razziale, sono proseguiti fino a quanto è intervenuto un collega dello steward per consigliare al ragazzo di spostarsi: il giovane preso di mira fa resistenza, ma alla fine acconsente e si allontana dalla curva.

L’intera scena è stata ripresa in video e pubblicata su TikTok, dove ha raccolto quasi 850 like, 42 commenti e 198 condivisioni.

Prima che venisse eliminata dall’utente che per primo l’ha postata, @_meleoo. Sul suo profilo adesso compaiono solo brevi video di limousine, mazzette di banconote da venti e cinquanta euro e allusioni alle risse in discoteca con gli amici. La sua scelta di cancellare la clip incriminata è stata tempestiva, ma non abbastanza: c’è chi aveva già salvato il video e non ha esitato a ripubblicarlo su Twitter per denunciare l’accaduto.

