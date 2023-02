DOPO GLI SCAZZI SU SUPERBONUS E IL CASO MONTARULI, HANNO DATO MANDATO AGLI SHERPA PER SIGLARE UNA TREGUA PER EVITARE DI FAR ZOMPARE IL GOVERNO



C’è stato un momento, nel pieno dello scontro durissimo tra gli uomini di Forza Italia e i loro alleati di Fratelli d’Italia, in cui Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si sono resi conto che era necessario tirare il freno. I due non si sono sentiti, nemmeno una telefonata, e questo la dice lunga sullo stato del loro rapporto personale, oltre che politico, ma hanno inviato i loro sherpa per siglare il cessate il fuoco.

Prima lo scontro sul Superbonus, su cui sono piovute minacce di «alzare barricate» da parte degli azzurri, poi il cortocircuito sul caso Montaruli, con le parole del deputato forzista Giorgio Mulè «male interpretate» dai Fratelli, che hanno risposto facendo arrivare ai giornali delle veline, dirette al deputato di Forza Italia, cariche di un astio che raramente è stato riservato agli avversari, figurarsi a un membro della stessa maggioranza.

Così, una dichiarazione dopo l’altra, lo scontro iniziava a prendere una china considerata da entrambe le parti pericolosa Ma ora serve una tregua. Meloni aveva già lanciato un segnale sul Superbonus, aprendo a modifiche in Parlamento. Gesto che aveva contribuito a fermare una nota di fuoco di Berlusconi in difesa del bonus edilizio. Quella nota è stata riposta nel cassetto sabato sera e ieri è stata interamente riscritta

Il Cav ha fatto di più, affidando ai social un messaggio per la dimissionaria Augusta Montaruli. Le esprime «vicinanza», il Cav, e ne apprezza il «gesto responsabile e meritorio» delle dimissioni .Gli sherpa della premier avevano chiesto ai forzisti di chiudere anche la questione Montaruli, dopo la lunga scia di insulti. Ma per dare un senso degli umori che covano sotto la cenere, i falchi di Forza Italia sogghignano: «Il presidente Berlusconi non sa nemmeno chi sia Montaruli. Ha scritto quel tweet, e non una nota, solo perché è un uomo di pace e questo serviva». Nessuno scommette più sulla durata di questo esecutivo. Sono stati sufficienti meno di quattro mesi.

(da “la Stampa”)

