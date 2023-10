“SIAMO DI FRONTE A QUALCOSA DI PIU’ VASTO E VIOLENTO”



“Provo tristezza, rabbia, solitudine. Non mi sarei mai aspettato nulla del genere”. Lo scrittore newyorkese di origine ebraica Jonathan Safran Foer si racconta in una intervista a La Stampa e commenta i fatti di Gaza.

“Nelle mie conversazioni con amici ebrei, ma anche non ebrei, con persone che hanno famiglia a Gaza, mi rendo conto che anche le persone più acute sono rimaste senza parole. C’è qualcosa che paralizza: la tristezza, la sensazione che peggiorerà prima di migliorare o che non migliorerà affatto. Quindi mi sento sopraffatto dalla solitudine e molti ebrei si sentono come me, abbandonati, specialmente dalla sinistra”.

In uno dei suoi libri, “Molto forte incredibilmente vicino”, lo scrittore racconta i fatti dell’11 settembre e trova molte analogie con quell’attentato

“Pochissime persone capiscono cosa stia accadendo in Medio Oriente, è una storia complessa. Non sappiamo nemmeno quando la storia abbia avuto inizio. […] Poiché è così complesso, un’analogia con l’11 settembre può essere utile: il numero di persone massacrate è equivalente a quelle uccise a New York. Ma se a New York si è trattato di un piccolo gruppo di terroristi arrivati dall’altra parte del mondo, ciò che ha distrutto il senso di sicurezza in Israele è stato qualcosa di ancora più ampio e violento”.

Un tale massacro che è possibile parlare di un nuovo pogrom

“Molte persone usano questa parola, “pogrom”, ed è purtroppo calzante: non è diverso da quello che abbiamo visto, andare di casa in casa per trovare ebrei da uccidere, senza fare distinzione tra civili o militari, uomini o donne, giovani o vecchi, bambini o nonni. È terribile. […] Ciò che è successo la scorsa settimana è più simile a un genocidio, come durante la Seconda guerra mondiale”

Poi sullo scrittore israeliano Etgar Keret che dice che ora, in Israele, chi dissente dall’odio è considerato un traditore

“Keret è un amico, in questi giorni ci siamo spesso confrontati. Non so se la società civile sia dilaniata o sia più unita, è presto per capire. La guerra tende a unire le persone, ricordiamo quanto l’11 settembre abbia riunito gli Usa dietro George Bush, e sono abbastanza sicuro che questo in un primo momento unirà la popolazione israeliana dietro Netanyahu. Ma dobbiamo aspettare, ora è il momento della sofferenza condivisa, di una pausa dalle divisioni, poi ognuno riprenderà il suo ragionamento più lento. È davvero possibile prendere posizione, come molti chiedono, e stare da una sola parte? È più facile schierarsi contro Hamas o contro il governo Netanyahu, ma credo che dobbiamo stare dal lato dei civili di entrambe le parti”

(da agenzie)

