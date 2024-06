ATTILI HA DOVUTO DICHIARARE L’ERRORE E SOSTITUIRE LO SCATTO



“Repubblica” lo chiama il selfie “con ritocco”. Un presunto errore dettato da un caso. Non è proprio così. Tutte le immagini ufficiali di Giorgia Meloni, scattate dal fotografo di Palazzo Chigi, Filippo Attili, vengono infatti ritoccate, per far sparire le rughe della sora Giorgia.

Stamani, forse per la concitazione legata all’importanza del G7, è avvenuto un incidente (quasi) irreparabile: il ritocco del selfie della Ducetta era stato un po’ troppo pesante: nella fretta di smaltare il viso della premier, infatti, le era stato portato via mezzo sopracciglio. Con un effetto tragicomico impossibile da ignorare.

Così Attili ha dovuto dichiarare l’errore nella chat con i giornalisti e ritirare la foto, prontamente sostituita con quella originale…

Per ingannare l’attesa di Biden, Meloni di rosa vestita, le unghie invece rosse fuoco – si concede un selfie con dietro centinaia di operatori della stampa, che poi lo staff diffonderà precisando che c’è stato un lieve ritocco …

(da agenzie)

