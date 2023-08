“SONO PASSATI APPENA 6 ANNI E L’ASSASSINO DI MIA FIGLIA È GIÀ A SPASSO. È VERGOGNOSO, QUESTA NON È GIUSTIZIA”



«Credo nella giustizia, ma la verità è che lo Stato tutela gli assassini. E noi vittime siamo condannate all’ergastolo». Imma Rizzo non usa mezzi termini. Lei, la madre di Noemi Durini, la ragazza di 16 anni uccisa a coltellate e colpi di pietra dal suo fidanzato il 3 settembre del 2017 tra gli ulivi di Castrignano del Capo, punta estrema del Salento, lancia un affondo contro le procedure che hanno consentito a Lucio Marzo, l’assassino della figlia, di ottenere un permesso premio nonostante la condanna a 18 anni e 8 mesi di reclusione che sta scontando nel carcere di Quartucciu, in provincia di Cagliari. Il giovane, adesso 24enne, è stato fermato dalla polizia: era alla guida di un’auto in stato di ebbrezza.

Signora Rizzo, che cosa contesta allo Stato?

«Chiedo semplicemente che venga scontata la pena. Come avviene negli altri Paesi».

Non crede nella riabilitazione?

«Mi attengo ai fatti: sono passati appena 6 anni e l’assassino di mia figlia è già a spasso. È vergognoso».

Come ha saputo che Lucio Marzo era stato fermato?

«Mi hanno girato un articolo su whatsapp. Non ne sapevo niente. E non avrei mai immaginato che potesse uscire dopo così poco tempo».

Che cosa ha provato quando ha letto?

«Tanta rabbia. Ma non intendo arrendermi, andrò avanti».

Vale a dire?

«Continuerò a denunciare le storture di questo sistema».

A che cosa si riferisce?

«Come si può pensare che un assassino dopo sei anni sia da considerare recuperato? Questa è gente che ha ucciso, ha tolto la vita a un’altra persona».

Non crede nella giustizia?

«Al contrario, proprio perché credo nella giustizia penso che questa sia una sconfitta perché non viene applicata la condanna che è stata inflitta. Io sono contraria alla pena di morte, mi sono affidata alla legge, ma questa non è giustizia».

(da agenzie)

