UNA SETTIMANA FA, AVEVA POLEMIZZATO CON IL PRIMO MINISTRO ALBANESE, DICENDO: “CHI VUOLE PAGARE MENO E AVERE MENO VADA IN ALBANIA. CHI VUOLE AVERE DI PIÙ VENGA IN PUGLIA. LA QUALITÀ SI PAGA”



“La Puglia è una regione straordinaria che ha un’offerta qualitativa molto elevata e la qualità si paga. Bisogna, però, sapere restare concorrenziali, la Puglia è una regione che è cresciuta molto dando una possibilità di offerta turistica a un costo non eccessivo”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a Bari per l’iniziativa ‘L’Italia vincente’, rispondendo ad una domanda sul caro-prezzi legato alle realtà di vacanza.

“Quindi, a mio avviso, non bisogna cercare – ha proseguito – di allinearsi su alcune strutture che sono di eccellenza e vengono pagate tantissimo ma bisogna mantenere una media che sia capace di restare concorrenziale con altre località che fanno passi avanti, non raggiungono la Puglia ma tentano di essere concorrenziali”. “Se uno vuole rimanere competitivo – ha concluso il ministro – deve riuscire a dare qualità al giusto prezzo”.

(da agenzie)

