IL COGNATINO D’ITALIA SI PRENDE GLI APPLAUSI DEGLI IMPRENDITORI A CUI LOLLOBRIGIDA DOVREBBE INVECE DIRE DI ALZARE GLI STIPENDI E NON FARE PROPAGANDA SULLA PELLE DEI PIÙ POVERI



“C’è bisogno di immigrazione legale e il primo nemico è quella illegale e c’è bisogno di combattere i clandestini”. Ad ora il governo non sta pensando alla riapertura del decreto flussi ma in futuro “c’è la volontà di organizzarli seriamente cercando di rapportarci con le nazioni di provenienza dei migranti, facendo informazione e formazione ma prima di fare questo dobbiamo mettere tutti gli italiani che sono in condizione di lavorare di farlo perché voglio lanciare una messaggio chiaro lavorare in agricoltura non è svilente”.

E il ministro, tra gli applausi, aggiunge: “Lo dico a chi è sul divano mentre prende il reddito di cittadinanza”.

Le imprese del mondo agricolo da tempo chiedono di poter impiegare nei campi i percettori del reddito di cittadinanza.

Quel che è certo, però, è che al momento non è sul tavolo del governo la riapertura del decreto flussi anche se Lollobrigida si dice convinto che “i nostri imprenditori hanno bisogno di manodopera esterna quando manca quella interna”.

(da Dagoreport)

