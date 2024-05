I SICILIANI SI SONO INCAZZATI PER IL MERDONE PESTATO DAL “COGNATO D’ITALIA” CHE IN SENATO AVEVA DETTO: “PER FORTUNA LA SICCITÀ COLPISCE MOLTO DI PIÙ ALCUNE REGIONI DEL SUD, IN PARTICOLARE LA SICILIA”



“La tua fortuna la nostra siccità, ministro Lollobrigida che quel vino dei tuoi compari del Nord ti vada di traverso” è la scritta su uno striscione piazzato da tre persone nel cancello della sede dell’assessorato regionale all’Agricoltura. Il palazzo si trova in viale della Regione siciliana, a Palermo.

Il riferimento è alle parole del ministro, che si è poi scusato, pronunciate durante il question time al Senato, rispondendo all’interrogazione del parlamentare leghista Giorgio Maria Bergesio sulle misure per contrastare gli effetti della carenza idrica sul comparto vitivinicolo in Piemonte: “Per fortuna, quest’anno, la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del Sud, in particolare la Sicilia e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante”.

(da agenzie)

