TIME, ECONOMIST, CORRIERE DELLA SERA CON LA BANDIERA AZZURRA E GIALLA A TUTTA PAGINA



La solidarietà dei media italiani e di tutto il mondo verso l’Ucraina si esplicita oggi con le scelte che alcuni quotidiani hanno fatto per quanto riguarda la copertina.

Il Corriere della Sera riveste il suo giornale con una bandiera dell’Ucraina realizzata a chiazze dal pittore Mimmo Paladino, tra i principali esponenti della Transavanguardia italiana, movimento artistico teorizzato e promosso da Achille Bonito Oliva.

Sul retro una citazione di Volodymyr Zelenzky: “Abbiamo dimostrato che siamo come voi. Mostrateci che siete al nostro fianco, che non ci abbandonate”.

All’interno un editoriale del direttore del quotidiano, Luciano Fontana, dal titolo “Perché siamo tutti ucraini”.

In Italia un’operazione simile era stata fatta dal Foglio: il giornale diretto da Claudio Cerasa aveva mostrato in prima pagina nell’edizione del 25 febbraio, all’indomani dell’invasione di Putin, una bandiera “alla rovescia” dell’Ucraina realizzata dall’artista Luca Vitone.

Il presidente Zelensky viene citato oggi anche sulla copertina di Time, il celebre settimanale americano.

Pennellate di giallo e azzurro e la scritta: “La vita vincerà sulla morte e la luce vincerà le tenebre”. Sotto l’immagine di copertina, la dedica: “Volodymyr Zelensky e gli eroi dell’Ucraina”.

L’Economist di oggi fa una scelta simile: una bandiera dell’Ucraina che “sanguina” nel punto in cui le due bande colorate si incontrano.

(da agenzie)

Correlati