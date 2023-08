L’ABI FARÀ RICORSO PER FAR DICHIARARE ANTICOSTITUZIONALE LA NORMA



Ora che si è passati dalla teoria alla pratica, “l’operazione trasparenza” del governo Meloni sui prezzi dei carburanti ha dimostrato di essere una misura fallimentare. Da quando i distributori hanno l’obbligo di esporre i prezzi medi regionali vicino a quelli praticati, i rialzi sono stati costanti.

A certificarlo sono i dati dello stesso governo, pubblicati sui siti dei ministeri di cui sono titolari Adolfo Urso e Gilberto Pichetto Fratin. Prendiamo le autostrade: il primo agosto il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self era 1,984 al litro, ieri superava i 2 euro di quasi due centesimi. Per il gasolio l’aumento è ancora più sostenuto, perché si è passati da 1,854 a 1,928 euro al litro.

Il senso del cartello era quello di combattere la speculazione, che secondo il governo era alla base degli aumenti. Una maggiore trasparenza avrebbe dovuto avere un effetto deterrente, costringendo i gestori a non praticare prezzi troppo alti rispetto alla media.

L’effetto però – come avevano avvertito esperti, economisti e anche l’Antitrust – potrebbe essere l’opposto: quello cioè di spingere i gestori ad alzare i prezzi per avvicinarsi alla media. La trasparenza nel settore, inoltre, c’è già: basta consultare app e siti istituzionali.

CAPITOLO BANCHE

L’esercito del mondo delle banche è in manovra. Si muove silenzioso e inesorabile, pur col passo rallentato tipico della settimana a cavallo di Ferragosto. L’obiettivo è cambiare la tassa sugli extraprofitti degli istituti di credito, ossia sedersi a un tavolo e trovare un’intesa. Quando? Il prima possibile.

Le banche stanno lavorando in parallelo a una serie di argomenti e di critiche da usare come deterrente in vista della probabile interlocuzione con il governo. Al lavoro ci sono alcuni tra i più noti professionisti legali del settore, che peraltro confidano come non sia stato troppo difficile trovare punti deboli nella misura. E che stanno già predisponendo una serie di bozze che circolano tra gli istituti.

La sensazione è che il blitz che ha portato l’esecutivo a inserire la tassa sugli extraprofitti se da un lato ha permesso di tenere all’oscuro del provvedimento parte della stessa maggioranza, dall’altro è però stato strutturato con eccessiva fretta senza tener conto di tanti, forse troppi, fattori. Gli istituti ad esempio ritengono che la norma contrasti con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e commisurazione del tributo alla capacità contributiva.

La tassa confliggerebbe con ben tre articoli della Costituzione perché non risponderebbe a un giusto equilibrio tra esigenze pubbliche e esigenze di tutela dell’individuo, oltre a prevedere un’applicazione retroattiva.

Altro aspetto, l’attuale misura presenterebbe profili di contrasto sia con la libertà di stabilimento sia con la libertà di circolazione dei capitali nell’Unione europea, perché finisce per imporre restrizioni nell’accesso al mercato non giustificate da obiettivi di interesse generale, ma esclusivamente da finalità di natura economica. In sostanza, le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali possono essere limitate da leggi nazionali solo se queste perseguono finalità d’interesse generale di carattere extra economico.

È evidente che si tratta di critiche tecniche, ma c’è chi sottolinea come comunque non si tratti di dettagli né di aspetti secondari del provvedimento, ma viceversa di conflitti o incongruenze che potrebbero far decadere il provvedimento prima ancora che veda la luce.

C’è ad esempio un terzo elemento che secondo le banche renderebbe la norma di complessa applicazione ed è il potenziale contrasto con la disciplina Ue sugli aiuti di Stato. Il tema è stato sollevato da più parti nell’ultima settimana e punta sul fatto che dalla tassa siano stati esclusi soggetti differenti dalle banche, come gli intermediari finanziari, che operano nello stesso settore economico.

Il tutto tenendo conto che uno dei pilastri della norma Ue in materia di aiuti di Stato prevede che la valutazione debba tener conto degli effetti determinati sul mercato più che degli obiettivi di carattere politico da cui nasce. In questo senso c’è un tema nel tema, visto che dal provvedimento è escluso anche Banco Posta, società che fa capo a Poste Italiane e quindi indirettamente al governo (tra Mef e Cdp), che pure stando ai criteri che hanno ispirato la tassa dovrebbe essere tra i gruppi da mettere dietro la lavagna.

In ogni caso, i tentativi di mediazione da parte dell’Abi, l’associazione dei bancari guidata da Antonio Patuelli, terranno conto delle varie anomalie rilevate dagli approfondimenti commissionati dagli istituti, impugnabili in sede tributaria e amministrativa. Il confronto partirà da lì, con l’obiettivo di non trasformarsi in scontro aperto.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Agosto 17th, 2023 at 20:20 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.