PROTESTE PER LA RICHIESTA ASSURDA DELLA CONSIGLIERA, REDARGUITA DA TUTTI I COLLEGHI… IL CONCETTO DI DEMOCRAZIA E’ LABILE PER CERTI SOGGETTI



”Mi sembrerebbe necessario fare un minuto di silenzio, forse basterebbero 60 secondi, per l’elezione della Salis alle Europee”. Queste le parole pronunciate dalla consigliera di Fratelli d’Italia di Lucca, Laura da Prato, durante la seduta di ieri sera.

Una provocazione, forse, rivolta a Ilaria Salis, 39enne originaria di Monza, è una militante antifascista che, a febbraio 2023, sarebbe stata coinvolta in alcuni attacchi contro militanti di estrema destra in Ungheria.

A fare scalpore, però i 15 mesi di detenzione in una carcere di Budapest. La donna, che si è sempre professata innocente, dopo aver ricevuto gli arresti domiciliari è stata candidata alle ultime elezioni Europee con Avs, ricevendo ben 173mila voti.

Ancora da capire le motivazioni che hanno spinto la consigliera comunale lucchese del partito della Meloni a dire quella frase. Subito redarguita, infatti, da tutti i colleghi e dal presidente Enrico Torrini, che l’ha ammonita. “Evidentemente non è possibile fare un minuto di silenzio per l’elezione di qualcuno”. Non sono mancate le proteste di altri consiglieri, il brusio di sottofondo e ci sono voluti alcuni minuti per riportare la calma.

(da agenzie)

