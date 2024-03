SCHLEIN AVREBBE “SCIPPATO” A CONTE L’EX DIRETTORE DI AVVENIRE, MARCO TARQUINIO



Elly Schlein ha corteggiato per mesi, praticamente dal suo insediamento, Lucia Annunziata. E l’ex conduttrice di In Mezz’ora alla fine avrebbe detto sì. La notizia l’ha data ieri l’Ansa, quindi c’è da credere che non sia una velina maligna, di quelle che vorticano spesso intorno al Nazareno. Per l’ex presidente della Rai sarebbe già pronto il posto da capolista della circoscrizione Sud.

Sorpresa: ha benedetto la candidatura di Annunziata, ancora non ufficiale, Antonio Decaro, il sindaco di Bari che correrà proprio al Sud e fa parte della minoranza dem. Dovrebbe spuntare il posto numero due nel maxi-collegio, Decaro, subito dopo la giornalista classe 1950, ex Repubblica, ex Corriere, poi 18 anni a In Mezz’ora su Rai3, che ha lasciato l’estate scorsa in rotta coi vertici meloniani.

Giuseppe Conte avrebbe voluto in lizza coi 5S Marco Tarquinio: era perfetto per la linea anti-armi a Kiev del Movimento.

Ma l’ex direttore di Avvenire è a un passo dalla candidatura con i democratici. L’ha proposto a Schlein Paolo Ciani, il vice-capogruppo alla Camera, in quota “Demos”, il movimento cattolico vicino a Sant’Egidio.

La segretaria, dopo averci riflettuto per giorni alla fine si sarebbe convinta. Ma va ancora trovata la collocazione giusta: circoscrizione Centro, sicuro. Forse dopo Schlein, se come pare si candiderà.

Alla voce cronisti, tra i contiani c’è chi propone Gaetano Pedullà, il direttore del giornale ultra-grillino La Notizia, ma le sue quotazioni paiono in discesa.

(da Dagoreport)

This entry was posted on venerdì, Marzo 15th, 2024 at 20:53 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.