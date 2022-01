LA CITIGROUP NON FA SCONTI



Negli Stati Uniti c’è chi corre ai ripari per contrastare l’avanzata del Covid: tutti i dipendenti statunitensi dello staff della banca d’investimento Citigroup hanno tempo fino al 14 gennaio per presentare la prova della vaccinazione Covid-19 o affrontare il licenziamento, secondo i rapporti dei media.

I dipendenti che non si conformano saranno messi in congedo non pagato e licenziati alla fine del mese, secondo diversi rapporti dei media che citano una nota inviata dalla banca al suo personale.

Il memorandum viene riferito come i casi di Covid-19 continuano ad aumentare negli Stati Uniti. Citigroup permette esenzioni religiose e mediche per i dipendenti e dice che sta rispettando le leggi locali

La portavoce di Citigroup ha riferito che più del 90 per cento dei dipendenti della banca hanno rispettato il mandato del vaccino finora. Ha affermato che la cifra sta salendo rapidamente.

La banca statunitense ha annunciato il suo piano per imporre nuove regole di vaccinazione in ottobre e ora diventa la prima banca di Wall Street ad attuare un severo mandato di vaccinazione.

Altre grandi banche di Wall Street, tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley e JPMorgan Chase, hanno detto ad alcuni dipendenti non vaccinati di lavorare da casa, ma nessuna è ancora arrivata al punto di licenziare i dipendenti.

Citigroup l’anno scorso ha detto ai dipendenti che, essendo la società di investment banking un appaltatore del governo, i dipendenti avrebbero dovuto rispettare l’ordine esecutivo del presidente Joe Biden sui vaccini.

