Alfredo Romeo, sempre più editore (di sinistra, si fa per dire) e sempre meno imprenditore delle pulizie (di destra), condannato in primo grado a due anni e mezzo per corruzione relativa a dei bandi di gara Consip, ha deciso: l’Unità, che ha recentemente rilevato dal curatore fallimentare, torna in edicola come quotidiano, mentre il Riformista, che edita dal 2019 quando il gruppo Tosinvest (famiglia Angelucci) gli cedette la testata, in edicola ci rimane, ma come settimanale.

L’imprenditore napoletano ha anche scelto i direttori: Piero Sansonetti dirigerà il quotidiano fondato da Gramsci, di cui è stato condirettore (direttore Peppino Caldarola) oltre averci lavorato a lungo, lasciando così la tolda di comando del Riformista, che andrà a Paolo Liguori, già nel gruppo come direttore editoriale di RiformistaTv (lo è anche di TgCom, l’unico legame professionale che gli è rimasto con Mediaset).

La staffetta tra Riformista e Unità avverrà tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, e comunque non oltre il 12 febbraio, quando il giornale che è stato l’organo ufficiale del Pci compirà 99 anni.

Per Romeo questa operazione “di sinistra” – fatta propria mentre a palazzo Chigi si è insediato il primo governo di destra della storia repubblicana – è anche l’occasione per resettare i suoi rapporti con la politica.

Ha fatto rumore, per esempio, la rottura con Italo Bocchino, già parlamentare di An finiano di stretta osservanza, ora direttore editoriale del Secolo d’Italia ma soprattutto lobbista

Bocchino aveva lavorato per Romeo, tanto da essere coinvolto nel caso Consip, ma il re delle pulizie parla di pessimi risultati e di tradimenti. Resta invece solido il rapporto di Romeo con un altro napoletano doc, Paolo Cirino Pomicino.

