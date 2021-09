“GENTE CHE NON SI IMMAGINA, TUTTO L’OPPOSTO DI LUI SEMPRE TIRATO”



Su La Stampa troviamo anche il racconto di Andrea Lieto, l’uomo che ha venduto l’appartamento di Belfiore a Luca Morisi.

“Non era una novità, per chi abitava lì. Sia chiaro, non era gente che schiamazzava. Le feste c’erano da anni. Dopodiché, la frequentazione che ho avuto con Morisi è stata limitata. Chiedeva di fare determinati lavori, di parlare con l’architetto, col capo cantiere. O con me. Una persona sicuramente intelligente, piacevole, molto controllata, come modi, come tutto. Assolutamente non aggressiva, nulla a che vedere con la sua Bestia. Molto brillante, nel ragionamento. Le prima volte, io avevo ricevuto delle informazioni dalla signora che all’epoca abitava al piano sotto, che mi disse: ‘Morisi, che va in giro sempre bello tirato, ogni tanto capita qui con della gente che non s’immagina… che, insomma… sono tutto il contrario di lui’”.

Le feste in casa Morisi, dunque, non erano una novità

(da agenzie)

