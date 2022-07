“DRAGHI BRUCIATO? NON FAREI PREVISIONI” : DITE AL LEGHISTA CHE LA POLITICA NON E’ PER I PAVIDI TERRORIZZATI ALL’IDEA DI PRENDERE UNA POSIZIONE



“Non farei previsioni di nessun tipo”. Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ribatte davanti alla platea dei giovani del festival di Giffoni a chi gli chiede se ormai la figura di Mario Draghi, dopo i fatti degli ultimi giorni, sia bruciata sia come premier che come presidente della Repubblica.

“Tutto può succedere, bisogna essere ottimisti – dice – ma soprattutto quello che dico spesso anche ai miei interlocutori stranieri è: ‘Non preoccupatevi troppo di quello che accade nella politica italiana. La forza dell’Italia non sta nella politica, sta negli imprenditori, in quelli che mandano avanti questo Paese nonostante la politica. Il nostro è un Paese che va avanti comunque, diciamo così, anche con una politica scadente. C’è una nostra capacità intrinseca, abbiamo anche una mostra molto bella sul genio italiano. Se avessimo anche una pubblica amministrazione e una politica d’eccellenza l’Italia arriverebbe subito dopo gli Stati Uniti, sicuramente prima della Germania”.

(da agenzie)

