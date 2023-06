UN CORO DI PROTESTE IN MALAFEDE DAI SOLITI NOTI… A CUI SI UNISCONO I REAZIONARI CHE HANNO SBAGLIATO PARTITO



“Frase choc di Grillo”. “E’ istigazione a delinquere“. “Evoca la lotta armata“. Sono bastati pochi minuti dopo l’intervento di Beppe Grillo dal palco di Roma per scatenare reazioni scomposte e pesanti critiche contro le frasi del garante del Movimento 5 stelle.

Ma qual è la dichiarazione che ha scatenato la bufera? “Volete il leader? Ma siate i leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate. Reagite cazzo!”. Così dal palco della manifestazione “Basta vite precarie” Grillo ha esortato il popolo del Movimento 5 stelle.

Come è di tutta evidenza quello di Grillo voleva essere un incitamento ai cittadini a farsi parte attiva a beneficio della collettività, a riscoprire i valori dell’impegno civico. In una società come la nostra dominata da interessi di bottega, l’impegno civico suona come un atto rivoluzionario, appunto. Per farlo Beppe ha utilizzato il suo stile di sempre, quello che da decenni lo caratterizza e che ormai anche i sassi conoscono :

Ma sono bastati i primi titoli di alcuni giornali per scatenare, per riflesso incondizionato, le reazioni della politica. “Grillo ha istigato alla violenza, rievocando lessicalmente organizzazioni eversive che hanno scritto tra le pagine più sanguinose della Repubblica”, ha scritto su Twitter il senatore del Gruppo Azione-Italia Viva Enrico Borghi chiedendo a Conte e al Movimento 5 stelle di “prendere la distanze da questa deriva”. Di parole “gravi, sconcertanti e inaccettabili” che evocano “pagine drammatiche della storia del nostro Paese” parla la Lega.

(da agenzie)

