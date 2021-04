SOCIETA’ DI SERVIZI, ANALISI E CONSULENZE ALLE IMPRESE IN MATERIA DI STRATEGIA AZIENDALE… SI PREPARA A UNA PROFESSIONE FUTURA?



Si chiama Ma.Re Consulting srl ed è una società di consulenza aperta la settimana scorsa. Da Matteo Renzi. Il senatore e leader di Italia Viva, secondo quanto risulta alla Camera di Commercio di Roma ed è stato riportato dall’Espresso, ha aperto una Srl per dedicarsi a consulenza, assistenza, prestazione di servizi, svolgimento di analisi, studi.

E ancora: ricerche dirette alle imprese, soggetti e servizi in genere, in materia di strategia aziendale e industriale e così via

Ma.Re Consulting, che porta nel nome le iniziali del senatore di Rignano, avrà sede in via Bocca di Leone 78 a Roma. Ovvero nel palazzo dei Torlonia.

Renzi due anni fa aveva già fondato la Digistart con il medesimo obiettivo, poi però la chiuse subito. La Ma.Re., fa sapere l’ex premier, non sarà utilizzata per fatturare le sue prestazioni di conferenziere in giro per il mondo, poiché per tale scopo utilizza la partita Iva.

Adesso Renzi ha una carriera lavorativa in piena attività e gestisce un partito, senza cariche, non proprio in piena salute.

La dichiarazione dei redditi dell’ex premier ho toccato 1,092 milioni di euro nel 2020, ma Italia Viva non si schioda dal 2per cento nei sondaggi politici.

Questa società a responsabilità limitata (srl) con 10.000 euro di capitale interamente versato ha soltanto qualche giorno di vita. È stata costituta presso lo studio fiorentino del notaio Niccolò Turchini, conosciuto anche per aver certificato il primato mondiale di abbracci davanti a Palazzo Vecchio con la partecipazione di 1.186 cittadini capitanati dal sindaco Dario Nardella. Ma presto Ma.Re potrebbe accogliere nuovi soci.

(da La Notizia)

