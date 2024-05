LA FOTO DELL’INIZIATIVA ELETTORALE POSTATA DALL’ASSESSORA REGIONALE PIEMONTESE CHIORINO A ROASIO, PRESENTI I CANDIDATI IN REGIONE



In vista delle regionali in Piemonte e delle elezioni europee, un’iniziativa elettorale dell’assessora di Fratelli d’Italia Elena Chiorino organizzata in un bar a Roasio non è passata inosservata sui social.

Chiorino ha infatti pubblicato su Facebook e Instagram le foto di un evento chiamato “Aperitivo tricolore” con il sottosegretario Andrea Delmastro, nelle quali però si vede il calendario di Benito Mussolini appeso a un muro.

All’evento, per raccontare «il buongoverno di Giorgia Meloni», erano presenti anche il consigliere regionale di FdI Carlo Riva Vercellotti e i candidati in regione Simona Coda e Davide Eugenio Zappalà. «Raccontiamo questi cinque anni al governo della Regione, raccontiamo quello che faremo con Fratelli d’Italia per il Piemonte, per l’Italia e in Europa», si legge nel post di Chiorino.

(da agenzie)

