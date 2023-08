DOPO UNA SERIE DI USCITE IMBARAZZANTI GETTA LA SPUGNA



Marcello De Angelis getta la spugna. Il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, finito in un vortice di polemiche dopo le sue frasi di inizio agosto sulle responsabilità della strage di Bologna, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico.

De Angelis ha comunicato la propria irrevocabile decisione al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – riferisce l’Ansa – con una lettera, dopo averla anticipata nel corso di un colloquio privato.

Il presidente Rocca, si apprende, ha accettato le dimissioni di De Angelis con effetto immediato. «Con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un’opinione: io lo so con assoluta certezza», aveva detto pochi giorno dopo l’anniversario della strage il responsabile della comunicazione della Pisana, già noto militante dell’ultradestra romana.

Nelle settimane seguenti era anche riemersa una sua canzone degli anni ’90 in cui De Angelis metteva in fila una serie di macabre frasi antisemite sulle vittime delle stragi del gruppo terroristico palestinese Settembre Nero. La mossa di De Angelis anticipa quello che sarebbe stata la sua possibile defenestrazione. Venerdì prossimo, 1°settembre, era infatti in programma un consiglio regionale straordinario sulla vicenda.

Mea culpa per l’antisemitismo, nessun passo indietro su Bologna

L’ormai ex dipendente della Pisana, nella lettera inviata a Rocca, tende a rimarcare che il suo unico errore riguarda la canzone antisemita, composta decenni fa: nessun ripensamento sulla difesa di Fioravanti, Mambro e Ciavardini, dunque.

(da agenzie)

