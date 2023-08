SOLO IERI SI ERA GIUSTIFICATO DICENDO DI ESSERE CAMBIATO RISPETTO A 20 ANNI FA



Marcello De Angelis continua a rimanere al suo posto, nello staff comunicazione della Regione Lazio, nonostante la sua evidente vicinanza agli ambienti dell’estrema destra xenofoba.

Un nuovo caso è stato sollevato dal segretario del Pd Lazio Daniele Leodori e dal capogruppo in Consiglio regionale Mario Ciarla.

”Solo ieri De Angelis si giustificava di essere cambiato negli ultimi venti anni e di aver abbandonato le sue posizioni antisemite. Oggi scopriamo che a dicembre 2022 ancora inneggiava a Himmler e all’Olocausto”.

Il riferimento è a una foto postata sul profilo Instagram di De Angelis lo scorso 21 dicembre. “Meglio accendere una candela… che maledire l’oscurità… Buona fine e buon inizio”.

Il manufatto che appare nella foto è un candelabro Yule, collegato alle tradizioni delle SS e in particolare a Heinrich Himmler.

“Dice Marcello De Angelis, portavoce della Regione Lazio, autore di testi antisemiti per le sue canzoni in passato, che lui non è più quello di una volta, che non si riconosce più in quelle parole. Peccato che il portavoce della Regione guidata dal partito di Giorgia Meloni, nel dicembre dello scorso anno postasse questa foto con gli auguri”.

Lo scrive su Facebook l’ex deputato Pd Emanuele Fiano in riferimento alla fotografia pubblicata su Instagram dal dirigente.

“Sapete cos’è quel candelabro? Un candelabro chiamato Yule – spiega il dem – offerto come omaggio dal criminale Heinrich Himmler ai camerati delle SS per il capodanno, lo facevano produrre da prigionieri di Dachau alla fabbrica Allach. I nazisti dovevano accenderlo il 21 dicembre per il solstizio, seguendo la passione himmleriana. Tu guarda strano, gli auguri di De Angelis dell’anno scorso sono per il 21 dicembre. E allora dillo cosa sei, abbi il coraggio delle tue idee, ti piace ancora Himmler? Ti riconosci nel nazismo? Porti avanti quelle tradizioni? Cosa vuol dire che non sei più quello delle canzoni antisemite – conclude Fiano – se poi fai gli auguri il 21 dicembre con il portacandela delle SS? Non avete neanche il coraggio”.

(da Globalist)

This entry was posted on giovedì, Agosto 24th, 2023 at 20:24 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.