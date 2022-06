IL LEADER DEL POPOLO DELLA FAMIGLIA (SI FA PER DIRE) NEGA DI AVER MAI PRONUNCIATO LA FRASE INCRIMINATA: INFATTI L’HA ADDIRITTURA SCRITTA SULLA TESTATA DI CUI E’ RESPONSABILE



La campagna elettorale in vista della Amministrative del prossimo 12 giugno si sta facendo sempre più intensa.

Di questa mattina, infatti, è la notizia di Mario Adinolfi querelato dal Partito Gay per una frase diffamatoria che il leader del Popolo della Famiglia avrebbe pronunciato qualche settimana fa. L’annuncio è arrivato direttamente dal partito nato per difendere i diritti delle comunità LGBTQ+ attraverso i suoi canali social.

La querela è stata depositata oggi alla Procura di Roma e fa riferimento, in particolare, a una frase attribuita al leader del Popolo della Famiglia:

“L’avvocata Sara Franchino, che ringrazio per il supporto, ha depositato presso la Procura di Roma una nostra querela nei confronti di Adinolfi, esponente del Popolo della Famiglia. La querela è avvenuta a seguito delle sue affermazioni false sui nostri candidati e la nostra organizzazione, dove è arrivato anche ad affermare che il Partito Gay LGBT+ sta in politica per “il drenaggio di denaro pubblico”, fatto non corrispondente al vero e dichiarato con il solo intento diffamatorio. Capiamo le difficoltà di Adinolfi e del Popolo della Famiglia nel trovare argomenti validi per farsi votare, in quanto dalle loro interviste emerge solo l’ossessione contro i diritti per le persone LGBT+, nel confronto politico non sono accettabili affermazioni false contro gli avversari”.

Come ha reagito Adinolfi querelato Partito Gay? Il leader del Popolo della Famiglia non ci sta e smentisce fermamente di aver mai pronunciato quella frase oggetto della querela per diffamazione

Ma questa frase, dunque, è mai stata pronunciata da Mario Adinolfi? Lui dice di no. Anzi, sostiene che quella frase sia stata inventata e non esiste. In realtà, quella frase esiste ed è presente su un quotidiano online: La Croce.

Si tratta di un virgolettato che, dunque, viene attribuito proprio a Mario Adinolfi. Ma chi ha scritto questo articolo? La firma non c’è, ma la testata – La Croce quotidiano – è registrata presso il Tribunale di Roma e il direttore responsabile è proprio Mario Adinolfi.

