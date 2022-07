FINALMENTE I TURISTI AVRANNO ASSISTENZA IN BIGLIETTERIA



L’assemblea sindacale in programma da oggi a sabato per due ore al Maschio Angioino è stata revocata. I dipendenti hanno vinto: avranno un interprete per i turisti di lingua straniera.

Un incontro tra i dirigenti dell’assessorato alla Cultura di Napoli e la Funzione Pubblica della Cisl ha risolto la vicenda. Che era iniziata un paio di giorni fa con la convocazione dell’assemblea.

Che i lavoratori del Castel Nuovo avevano voluto per cristallizzare la situazione paradossale: all’entrata lavorano abitualmente quattro dipendenti comunali delle categorie operaie.

Si tratta di ex Lsu (lavoratori socialmente utili) che ricoprono compiti e mansioni che vanno oltre quelli del loro contratto. Devono emettere biglietti con il Pos, chiudere la cassa e fare i conteggi.

Il sabato, quando gli amministrativi dei piani superiori del Maschio Angioino non sono presenti, non c’è nessun referente. Ora, spiega oggi il Mattino, tutto cambierà: entro fine mese la biglietteria avrà un interprete.

(da agenzie)

Correlati