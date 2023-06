“NEI SUOI 30 ANNI L’ITALIA E’ PEGGIORATA”



Massimo Cacciari, giusti i funerali di Stato per Silvio Berlusconi?

«Certo, perché no? È stato quattro volte presidente del Consiglio e da trent’anni è la figura centrale della politica italiana. Mi sembra normale».

È normale anche il lutto nazionale?

«Non ricordo precedenti per la scomparsa di un presidente del Consiglio».

I processi, la P2, Mangano stalliere ad Arcore, le leggi ad personam, il web si è scatenato.

«Guardi, io non sono un giudice. Berlusconi è stato assolto nel 99% dei molti processi a cui è stato sottoposto e ho sempre considerato suicida la scelta della sinistra di attaccarlo sul fronte giudiziario anziché su quello politico. Detto questo, se fosse dipeso da me, il lutto nazionale non lo avrei proposto».

Qual è l’eredità politica del Cavaliere?

«Beh, è difficile dirlo. Il personaggio che va giudicato in varie dimensioni».

L’imprenditore lo promuove?

«Sarebbe molto difficile non farlo. Ha inventato la tv privata e ha capito come nessun altro il potenziale della comunicazione. Capacità e senso dell’innovazione sono state quelle di un grande imprenditore».

Il capo politico?

«Il capo politico ha segnato un’epoca. Ognuno può dare il giudizio che crede. Ma Forza Italia ha rivoluzionato il modo di concepire la politica. Un’innovazione che ha finito per diventare egemone».

Non mi è chiaro.

«Lo sbaraccamento della forma tradizionale di partito è cominciata con Forza Italia, che per prima si è presentata come formazione a conduzione carismatica capace di rivolgersi direttamente alla gente. Un’invenzione che ha cambiato le coordinate della politica, fino a condizionare anche le cosiddette sinistre».

Più importante per il consenso il Tg5 o Drive In?

«Mi pare che abbia funzionato la somma delle due cose».

La pagella al Berlusconi statista?

«Un totale fallimento. Ma non ha fallito da solo. Lo ha fatto tutta la sua generazione».

Impietoso.

«Lucido. Dopo trent’anni l’Italia sta molto peggio di prima. Non c’è stata nessuna riforma seria istituzionale, amministrativa o dei servizi fondamentali. E la Costituzione è diecimila volte più inattuata».

Professore, con Berlusconi se ne va anche Forza Italia?

«Non credo. La triplice di governo ha bisogno della componente di forzista in vista delle europee. Il disegno in prospettiva è piuttosto chiaro».

Una maggioranza tra i popolari e la destra?

«Ovvio. E per questo al momento non sono ipotizzabili grandi fughe o strategie di annessione. È vero che Forza Italia è ai minimi storici e che la leadership di Meloni è molto forte, ma è anche vero che dal 1994 la triplice destra-destra, Lega, Forza Italia non si è mai divisa. A differenza di quello che succede a sinistra».

La destra vince anche alle europee?

«Possibile».

È uno scenario che la spaventa?

«In nessun modo. L’Europa attuale è totalmente priva di visione strategica e soprattutto di autonomia in politica estera per cui, chiunque governi, l’egemonia della Nato e degli Stati Uniti continuerà a imporre la propria linea. E per quello che riguarda l’amministrazione interna ci penseranno come sempre le tecno-strutture, che sono del tutto indifferenti al colore di chi vince le elezioni».

Chi è il delfino di Berlusconi?

«Non lo vedo».

Renzi?

«Ha perso il treno del Nazareno. Ormai mi pare fuori tempo massimo».

Berlusconi presidente del Consiglio aveva accumulato tra le mani un potere senza precedenti. Era accettabile

«Bisogna distinguere. Formalmente no. Nessun altro leader europeo era nelle sue condizioni. Ma da un punto di vista sostanziale che differenza c’era rispetto all’occidentalissimo sistema americano?».

Biden come il Cavaliere?

«Non solo lui. Negli Stati Uniti i conflitti di interesse, anche quelli più bestiali – come i figli nei consigli d’amministrazione o i legami con i grandi comitati d’affari – sono palesi. Quella grande democrazia si basa sulla simbiosi tra potere politico e potere economico. Noi siamo ancora legati a uno schema arcaico. Ma il modello di Washington è identico a quello di Mosca o di Pechino».

La democrazia è agonizzante?

«Ovunque e in modo strutturale. Lo dico da anni. Il modello che avevamo nella zucca fino alla fine della guerra fredda non esiste più».

Putin è stato tra i primi a fare arrivare le proprie condoglianze.

«Me l’aspettavo. È nell’ordine ovvio delle cose. Tra l’altro, devo dire, io sono inimicissimo di Putin e reputo lui e il suo regime una sciagura».

Ma?

«Ma sono amicissimo del popolo russo e della sua cultura. E inviterei anche i peggiori guerrafondai a esserlo. Proprio come lo era Berlusconi, che negli ultimi tratti della sua vita poteva mischiare strampalerie evidenti e cose di buon senso. Che il 99% degli italiani sia favorevole a una trattativa per il cessate il fuoco mi sembra fuori discussione. Chi preferisce i massacri al cessate il fuoco? Berlusconi se lo chiedeva da povero nonno».

Diciamo che era poverononnismo filo-putiniano.

«Al di là del suo rapporto personale con Putin, Berlusconi diceva le stesse cose che pensa Giorgia Meloni. Solo che lei non può dirlo».

Che cosa glielo impedirebbe?

«Il realismo. Si metterebbe fuori da tutti i giochi internazionali. Neppure io, al suo posto, potrei sostenere certe posizioni».

Il New York Times ha scritto: Berlusconi è stato uno showman che ha introdotto sesso e glamour nella tv italiana.

«C’è stato anche questo in effetti. È la quarta dimensione del Cavaliere: i comportamenti inaccettabili, non dal punto di vista penale (di cui non mi è mai fregato nulla), ma dal punto di vista di un capo di Stato. Un atteggiamento indegno».

L’ex olgettina Marystell Polanco ha twittato: ciao papi, vola in alto.

«Vabbè. Si vede che Berlusconi è stato gentile con lei e l’ha trattata bene. Del resto, che fosse gentile, lo dicono tutti quelli che lo hanno conosciuto».

Professor Cacciari, “Non temo Berlusconi in sé, ma il Berlusconi in me”, è una citazione attribuita (erroneamente) a Gaber che ha goduto di grande successo.

«Le influenze che questi trent’anni hanno avuto sulla dissoluzione della forma partito e su molti dei nostri simili sono sotto gli occhi di tutti».

Si è fatto influenzare anche lei?

«Direi davvero molto poco».

(da la Stampa)

