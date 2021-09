COME SI PERDE UN POPOLO IN MENO DI DUE ANNI… C’E’ UNA SPIEGAZIONE POLITOLOGICA E UNA PSICOLOGICA



Siamo nel 2019, nella primavera avanzata gli italiani si recano alle urne per eleggere il Parlamento europeo e sorprendendo buona parte dei sondaggisti/previsionisti un milanese dal passato di sinistra, forgiato dalle dirette radiofoniche, già ministro degli interni, si mette in tasca più o meno metà del consenso che era del Movimento Cinquestelle guidato dalla persona più seria dello scenario politico italiano, Beppe Grillo, arrivando quasi al 35% dei voti e sancendo l’inizio di un declino grillino che ancora oggi non ha visto la sua fine

Al netto del mio linguaggio da documentario dell’Istituto Luce la domanda è: come è possibile perdere un popolo in poco meno di due anni?

Impresa non originale, del resto, poiché già accaduto a Matteo Renzi, ma questa è un’altra storia.

Abbiamo avuto due spiegazioni: una politologica e l’altra psicologica

Quella politologica è che Salvini si sia impantanato nella vicenda del Papeete e in quella dinamica abbia determinato un declino non concluso. Lo stato di confusione mentale nel quale è apparso in quell’occasione ha aperto il fronte della versione psicanalitica di un uomo che aveva perso se stesso.

Secondo la mia opinione il contesto nel quale si muove Salvini è sia matrice del suo successo che responsabile del suo crollo.

Vi dispenso dalle teorie sulla leadership fra Goleman e Blanchard e credo che l’avversità al Green pass, al vaccino e all’incredibile silenzio durante la pandemia sia la vera ragione della crisi di questo leader, ossia l’incapacità, più di chiunque altro, di comprendere e rappresentare un popolo che nel giro di un respiro si è trovato a vivere una vita mai immaginata.

Lo schema con il quale Salvini ha costruito il suo successo, cioè contro la presenza ostile degli stranieri, contro la riforma Fornero, contro gli sbarchi e in questo sostenuto da un’ampia classe dirigente che ha operato sul territorio, capace di sviluppare prossimità con i cittadini, e alimentato con una tecnica “bestiale” di grande efficacia dai social e dalla debolezza degli avversari, ha generato il 34% dei consensi.

Salvini ha saputo andare oltre il risentimento del popolo grillino, oltre il semplice vaffa e ha dato uno sbocco al risentimento trasformandolo in rabbia.

Il Capitano citofonava alla gente, andava a caccia di spacciatori, sgombrava con la ruspa, e la rabbia veniva confusa con la giustizia perché finalmente qualcuno faceva le cose che andavano fatte, ma quando l’Italia per prima, nel marzo del 20, ha cominciato a chiudersi in casa non c’era più bisogno di qualcuno che alimentasse paure e rabbia c’era il terrore del virus che tutto ha soverchiato.

Allora il Capitano che insegue le vacche su una spiaggia, o che abbraccia un albero, o mangia pane e Nutella diventa anacronistico, fastidioso, inadeguato.

Per un certo periodo ha continuato come se nulla fosse successo, poi ha compreso che il Virus aveva preso il sopravvento, il flusso di consenso si è chiuso rapidamente e quel gruppo dirigente, il suo staff non ha avuto gli strumenti per elaborare il momento. Peraltro, chi li ha avuti? Trump, Bolsonaro, Johnson? Un’intera classe dirigente caduta vittima del virus.

La propaganda è uno strumento del pensiero politico senza il quale diventa un boomerang e solo così si spiega la tragedia di un uomo che ogni giorno si inventa un nemico, una battaglia, sposta il confine dello scontro, ma ad ogni giro ha sempre meno persone dietro.

Certo è lui che con i Cinquestelle ha voluto Conte, mollando Conte ha determinato un successo elettorale breve ma intenso.

Oggi il partito che sventolava il cappio in parlamento e che ha nei suoi valori incardinato il “giustizialismo” senza essere “manettaro” lo trovi ai banchetti con i Radicali a raccogliere le firme per un referendum contro la riforma di un ministro del governo di cui fa parte.

Gli italiani compressi tra debiti e paura hanno smesso di seguire le capriole di quest’uomo che oggi non sa a chi dare i resti perché superato dalla Meloni che ha fatto lo stesso gioco che Salvini ha fatto con i Cinquestelle e sta a un passo dalla scissione.

Rimedio? Chiudere i Social e aprire un’epoca in cui il pensiero politico torna a essere pensato.

(da Huffingtonpost)

Correlati