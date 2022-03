PD 21,7% , FDI 21% , LEGA 16,7%, M5S 13,2%



Partito democratico e Fratelli d’Italia continuano a crescere nei sondaggi, staccando Lega e Movimento 5 stelle.

Secondo la media delle rilevazioni di Termometro Politico, nella settimana dal 20 al 26 marzo, il partito guidato da Enrico Letta si sarebbe portato al 21,7%, quasi un punto percentuale davanti alla formazione di Giorgia Meloni, ferma al 21%.

Una situazione, per i due partiti, non molto diversa dalla media dei sondaggi di un mese fa.

Al terzo posto la Lega segna un nuovo record negativo nella media dei sondaggi, posizionandosi al 16,7%,

Molto debole anche il Movimento 5 stelle, che si posiziona al quarto posto con il 13,2% dei voti potenziali. La rinnovata leadership dell’ex premier Giuseppe Conte, quindi, ha il compito di ridare linfa a una formazione politica che oramai appare distante dai primi due partiti italiani.

Si conferma poi stabile all’8,5% Forza Italia, così come è ferma al 4,7% la federazione tra Azione e +Europa.

Tra i piccoli partiti, invece, l’unico a perdere punti percentuali è Italia Viva, che scende al 2,3%, mentre le formazioni che facevano parte di LeU non si muovono più di tanto, e ora, sommati, sono al 3,5%.

Con questi risultati ad eventuali elezioni politiche il centrodestra totalizzerebbe almeno il 47% dei consensi, contro il 40,5% del centrosinistra (esteso ai Verdi). A queste formazioni si sommerebbe la galassia liberal-democratica, che raggiungerebbe il 7% dei consensi, facendo da possibile ago della bilancia tra i due schieramenti.

Di certo, però, se quest’area centrista si unisse con l’asse PD-M5s, la distanza con il centrodestra verrebbe colmata.

Uno scenario del genere, tuttavia, è plausibile immaginarlo soltanto post-elezioni, contrariamente a quel campo largo voluto e inseguito da Letta.

La media dei sondaggi di Termometro Politico è ottenuta mettendo a confronto le rilevazioni di 6 istituti di statistica: SWG, Tecnè, TP, Ipsos, Ixé, Euromedia.

(da Fanpage)

