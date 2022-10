DOPO AVER SPARATO CAZZATE SOVRANISTE PER ANNI, ORA CHE SONO AL GOVERNO HA TERMINATO LE SUE PRESUNTE DENUNCE: ORA VA TUTTO BENE



Stop a “Fuori dal Coro“. Mediaset ha deciso di sospendere per tre mesi il talk show sovranista condotto da Mario Giordano. La notizia, resa nota dal sito “Calcio e Finanza“, lascerà spazio a diverse interpretazioni dal punto di vista politico ma anche aziendale. Il programma saluterà Rete 4 tra poche settimane, il prossimo 15 novembre e non il 13 dicembre (come originariamente previsto).

Il competitor di “CartaBianca” e “DiMartedì” dovrebbe tornare in onda martedì 14 febbraio 2023. Precisamente tre mesi dopo.

Lo scorso anno la trasmissione aveva subito uno stop di un mese per le festività natalizie, una assenza così lunga danneggerà il talk, che pure ottiene buoni ascolti, lasciando in sospeso diverse domande.

Giordano si concentra su politica, economia e cronaca con una narrazione spesso sopra le righe, accompagnata da coreografie, canzoni e trovate scenografiche. “Donato“, il nome del regista urlato per l’intera serata.

Una pausa a tempo o l’avvicinamento a una cancellazione definitiva? Fonti Mediaset beninformate escludono a FqMagazine la chiusura di “Fuori dal Coro”, pur confermando la sospensione della programmazione per tre mesi, e assicurano il ritorno in onda.

Quest’anno, complice la compagna elettorale, Giordano ha debuttato prima del previsto ma le ragioni sarebbero soprattutto di natura economica.

L’unico talk politico del prime time di Rete4 in onda da Milano ha costi più elevati proprio per la messa in scena, per il cast fisso che comprende figuranti e ballerini, oltre ai costi che si sostengono per la realizzazione degli sketch

