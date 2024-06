PIAZZA DEL POPOLO RIEMPITA MENO DELLA META’: UN BRUTTO SEGNALE PER I SOVRANISTI CHE ORMAI PREFERISCONO SPARTIRSI LE POLTRONE CHE STARE IN PIAZZA SOTTO IL SOLE



Sono le tre di pomeriggio circa quando Giorgia Meloni prende la parola sul palco installato a piazza del Popolo a Roma.

Il momento è centrale: la chiusura di settimane di campagna elettorale per le europee, l’unico evento pre-elezioni a cui la presidente del Consiglio ha preso parte personalmente, quando al voto manca ormai solo una settimana.

Da giorni i militanti del partito invitano e spingono a partecipare, ricordano l’appuntamento del 1° giugno, e ci sono spedizioni partite da diverse parti d’Italia (campeggia una bandiera di Fratelli d’Italia Liguria nella platea). Ma la piazza, di fatto, è mezza vuota.

Come Fanpage.it ha potuto osservare direttamente, la folla presente durante il comizio di Giorgia Meloni arrivava fino a metà della piazza. Ma restava un ampio spazio vuoto al fondo della piazza, come si può osservare anche dalla foto scattata quando la presidente del Consiglio aveva già iniziato a parlare. Per di più, su entrambi i lati della folla restava parecchio spazio da riempire.

Se è vero che solitamente la capienza di questa piazza si stima in circa trentamila persone (sarebbero oltre sessantamila se fosse del tutto sgombra, ma bisogna tenere in considerazione il palco e il backstage che ne occupano una buona parte), qui sembrerebbe che non ce ne fossero nemmeno la metà.

Certo, ci sono delle attenuanti. È il 1° giugno, la primavera è inoltrata, la giornata a Roma (e non solo) è soleggiata e calda, e l’orario scelto – alle 14 l’inizio dell’evento, alle 15 circa l’intervento di Meloni – non è di quelli che spingono le persone a mettersi in una piazza, ferme, sotto il sole. E non sarà l’evento di oggi a compromettere il risultato elettorale di Fratelli d’Italia.

Resta comunque il dato di fatto, testimoniato dalle immagini: per quanto la presidente del Consiglio abbia rivendicato all’inizio del suo discorso, “torneremo sempre alla piazza per ricordarci chi siamo”, oggi la piazza è stata piuttosto vuota.

(da Fanpage)

